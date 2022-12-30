Сельскохозяйственный и продовольственный департамент спас в волости Харку в Харьюмаа овец, которых хозяин не обеспечивал водой, кормом, ежедневным уходом и нормальными условиями для проживания.
Не было ни воды, ни корма, ни нормального хлева: у нерадивого заводчика изъяли овец
«В департамент поступило сообщение, в котором сообщалось, что уже длительное время овцы находятся без должного ухода. В связи с этим мы осуществили проверку», – сказал руководитель Пыхьяского региона Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Владимир Вахесааре.
В ходе проверки было установлено, что у овец не было воды, корма и соответствующего требованиям хлева. «На участке было три рулона с сеном, но они не были раскрыты. Поэтому было принято решение отобрать овец у владельца на основании Закона о защите животных и перевезти их в безопасную среду. Изъятие животных было неизбежным, так как в противном случае их жизнь оказалось бы под прямой угрозой», – объяснил Вахесаар.
По словам ветеринара, осмотревшего овец, они были истощены и имели паразитов. Шерсть животных была вся в колтунах, так как их не стригли несколько лет.