Не было ни воды, ни корма, ни нормального хлева: у нерадивого заводчика изъяли овец

«В департамент поступило сообщение, в котором сообщалось, что уже длительное время овцы находятся без должного ухода. В связи с этим мы осуществили проверку», – сказал руководитель Пыхьяского региона Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Владимир Вахесааре.

В ходе проверки было установлено, что у овец не было воды, корма и соответствующего требованиям хлева. «На участке было три рулона с сеном, но они не были раскрыты. Поэтому было принято решение отобрать овец у владельца на основании Закона о защите животных и перевезти их в безопасную среду. Изъятие животных было неизбежным, так как в противном случае их жизнь оказалось бы под прямой угрозой», – объяснил Вахесаар.