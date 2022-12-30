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В Ида-Вирумаа построят уникальный солнечный парк

rus.postimees.ee
В Ида-Вирумаа построят уникальный солнечный парк
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Для солнечного парка на территории шахты было построено 27-метровое основание из пустой породы, образующейся при добыче сланца.
Для солнечного парка на территории шахты было построено 27-метровое основание из пустой породы, образующейся при добыче сланца. Фото: Tuuli Härson

В пятницу, 30 декабря, компания Enefit Green приняла инвестиционное решение о начале строительства солнечного парка на промышленной территории шахты «Эстония» в Ида-Вирумаа. Строительство солнечного парка начнется в первой половине следующего года, а запуск запланирован на начало 2024 года. Компания инвестирует в его строительство до 2,7 млн евро.

Солнечный парк мощностью около трех мегаватт будет первым в Эстонии парком, расположенным на фундаменте, созданном из пустой породы. Для солнечного парка на территории шахты было построено 27-метровое основание из пустой породы, образующейся при добыче сланца. Это позволяет снизить потери по причине затенения и тем самым повысить эффективность производства электроэнергии.

По словам руководителя проектов в сфере возобновляемой энергии Enefit Green Элизе Йоханны Лилль, солнечный парк «Эстония» является вторым, который компания строит на промышленной территории.

«Территории, где раньше велась добыча, а также другие малоценные земли очень подходят для строительства солнечных электростанций. Развитие возобновляемой энергии на промышленной территории служит достижению нескольких целей в сфере экологии. Например, это дает возможность использовать образующуюся при добыче пустую породу в качестве строительного материала и снабжать шахту зеленой энергией», - сказала Лилль.

Лилль добавила, что создание солнечного парка «Эстония» является частью плана роста компании, направленного на значительное увеличение производства возобновляемой энергии.

«В ближайшие годы Enefit Geen в четыре раза увеличит свои мощности по производству зеленой электроэнергии. Солнечная энергия имеет для нас большой потенциал роста на рынках стран Балтии и Польши. В следующем году мы планируем принять инвестиционные решения по строительству масштабных солнечных парков в Эстонии и Литве общим объемом более 200 мегаватт», - сказала Лилль.

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