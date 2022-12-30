В Ида-Вирумаа построят уникальный солнечный парк

Солнечный парк мощностью около трех мегаватт будет первым в Эстонии парком, расположенным на фундаменте, созданном из пустой породы. Для солнечного парка на территории шахты было построено 27-метровое основание из пустой породы, образующейся при добыче сланца. Это позволяет снизить потери по причине затенения и тем самым повысить эффективность производства электроэнергии.

По словам руководителя проектов в сфере возобновляемой энергии Enefit Green Элизе Йоханны Лилль, солнечный парк «Эстония» является вторым, который компания строит на промышленной территории.

«Территории, где раньше велась добыча, а также другие малоценные земли очень подходят для строительства солнечных электростанций. Развитие возобновляемой энергии на промышленной территории служит достижению нескольких целей в сфере экологии. Например, это дает возможность использовать образующуюся при добыче пустую породу в качестве строительного материала и снабжать шахту зеленой энергией», - сказала Лилль.

Лилль добавила, что создание солнечного парка «Эстония» является частью плана роста компании, направленного на значительное увеличение производства возобновляемой энергии.