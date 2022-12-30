Департамент социального страхования осуществил перевод пенсий за четвертый квартал 2022 года проживающим в Эстонии российским пенсионерам.
Государство перечислило проживающим в Эстонии российским пенсионерам пенсии за IV квартал
Государство перечислило проживающим в Эстонии российским пенсионерам пенсии за IV квартал
Как уточнили в пресс-службе Департамента социального страхования, перевод был осуществлен 29 декабря, пишет Rus.ERR.
«В этот же день был сделан перевод пенсионных средств для проживающих в Российской Федерации пенсионеров, которым полагается пенсия от Эстонской Республики. В настоящий момент мы не получили обратной связи от Пенсионного фонда РФ по поводу подтверждения получения денег. Мы ждем от него ответа», - сообщила пресс-секретарь ведомства Ксения Репсон-Дефорж.
На прошлой неделе появилась информация о том, что Российская Федерация еще не перечислила пенсионные средства за IV квартал в Эстонию, однако в итоге деньги из России дошли, что позволило департаменту осуществить выплаты пенсий, и около 4000 человек получили российские пенсии.
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