Государство перечислило проживающим в Эстонии российским пенсионерам пенсии за IV квартал

Как уточнили в пресс-службе Департамента социального страхования, перевод был осуществлен 29 декабря, пишет Rus.ERR.

«В этот же день был сделан перевод пенсионных средств для проживающих в Российской Федерации пенсионеров, которым полагается пенсия от Эстонской Республики. В настоящий момент мы не получили обратной связи от Пенсионного фонда РФ по поводу подтверждения получения денег. Мы ждем от него ответа», - сообщила пресс-секретарь ведомства Ксения Репсон-Дефорж.