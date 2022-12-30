Узнайте, как изменится график движения общественного транспорта в новогоднюю ночь

Вечером 31 декабря 2022 года в связи с проведением новогоднего концерта на площади Вабадузе временно будут изменены маршруты общественного транспорта. С 21:00 до полуночи в объезд будут направлены маршруты троллейбусов № 1 и 3, а также автобусные маршруты 3, 5, 16, 17, 17а, 18, 18а, 20, 20а, 21, 21b, 23, 24, 36, 40, 41, 41b, 42, 73.

На всех этих маршрутах не будет совершаться остановка «Вабадузе вяльяк», а также некоторые другие остановки вблизи площади. В связи с этими изменениями направленный в объезд транспорт не будет придерживаться графика и в районе центра может продлиться расстояние пешего хода до остановок.

С 23:00 до полуночи 31 декабря будет приостановлена работа трамвайных маршрутов № 3 и 4. На замену откроется временный трамвайный маршрут №7 Копли – аэропорт.

В ночь с 31 декабря 2022 г. на 1 января 2023 г. на основных маршрутах общественного транспорта будут совершаться дополнительные отправления.

Дополнительные отправления предусмотрены на трамвайном маршруте №2 (отправления с остановки «Хобуяама»): В направлении Копли: 1:10, 1:30, 1:50, 2:10, 2:30, 2:50, 3:10, 3:30. В направлении Суур-Паала: 1:00, 1:20, 1:40, 2:00, 2:20, 2:40, 3:00.

Дополнительные отправления троллейбусных маршрутов № 1 и 3 (с остановки «Тынисмяги»): Маршрут №1: 0:45, 1:15, 1:45, 2:15, 2:45. Троллейбус №3: 0:30, 1:00, 1:30, 2:00, 2:30, 3:00.

Автобусные маршруты №1, 18, 40, 42, 60, 63, 67, 68 (из центра):

№1 с остановки «Хобуяама» на Нарвском шоссе: 0:20, 0:40, 1:00, 1:20, 1:40, 2:00, 2:20, 2:40, 3:00.

№18 с остановки «Хобуяама» на улице Хобуяама (у бывшего здания главпочтамта): 0:20, 0:40, 1:00, 1:20, 1:40, 2:00, 2:20, 2:40, 3:00.

№40 с остановки «Хобуяама» на улице Хобуяама: 0:30, 1:00, 1:30, 2:00, 2:30, 3:00.

№42 с остановки «Каубамая»: 0:30, 1:00, 1:30, 2:00, 2:30, 3:00.

№60 с остановки «Манеэжи»: 0:30, 1:00, 1:30, 2:00, 2:30, 3:00.

№63 с остановки «Манеэжи»: 0:45, 1:15, 1:45, 2:15, 2:45.

№67 с остановки «Эстония»: 0:30, 1:00, 1:30, 2:00, 2:30, 3:00.

№68 с остановки «Эстония»: 0:45, 1:15, 1:45, 2:15, 2:45.

В новогоднюю ночь автобусы маршрутов №18, 40 и 42 в центре города будут совершать объезд:

Линия №18 – в направлении Лаагри: ул. Лайкмаа, б.Эстония, Театральная площадь, Лембиту, Лийвалайа, Пярнуское шоссе, дополнительная остановка «Кескхайгла» на маршруте объезда. В направлении центра «Виру» маршрут остается прежним.

Линия №40 – в направлении Пельгуранна: ул. Лайкмаа, б.Эстония, Театральная площадь, Лембиту, Лийвалайа, Пярнуское шоссе, Тынисмяги, Тоомпеа, б. Каарли, дополнительная остановка «Кескхайгла» на маршруте объезда. В направлении центра «Виру»: Тоомпуйестеэ, Тынисмяги, Пярнуское шоссе, Лийвалайа, Лаутери, Театральная площадь, б. Эстония, на маршруте объезда дополнительные остановки «Лийвалайа» и «Отель Олимпия».

Маршрут №42 – в направлении Вяйке-Ыйсмяэ: Каубамая, б. Рявала, Лембиту, Лийвалайа, Суур-Америка, на маршруте объезда дополнительная остановка «Кескхайгла». В направлении «Каубамая»: ул. Эндла, Суур-Америка, Пярнуское шоссе, б. Эстония.