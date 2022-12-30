Ни в чем себе не отказывайте: в субботу электричество будет практически бесплатным

Самой высокой – 59,29 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию будет в субботу с 16 до 17 часов, а самой низкой – рано утром с 4 до 5 часов, когда она упадет до -0,04 евро за мегаватт-час. Между 2 и 9 часами утра цена на электроэнергию будет составлять от -0,04 до 0,12 евро.

В Латвии и Литве электроэнергия будет стоить в субботу 11,46 евро за мегаватт-час, как и в Эстонии. В Финляндии она будет стоить в среднем 8,72 евро за мегаватт-час, на 23,9 процента меньше, чем в Балтийских странах.

Выше всего стоимость электроэнергии поднимется в субботу в Норвегии, в ценовой зоне Бергена, где она будет в среднем стоить 111,44 евро за мегаватт-час.

В декабре средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 263,45 евро за мегаватт-час, что на 30% выше, чем в декабре 2021 года, когда средняя месячная цена составила 202,65 евро за мегаватт-час. По сравнению с ноябрем этого года средняя биржевая цена выросла на 20,3 процента.

Последний дневной ценовой рекорд относится к 17 августа, когда средняя цена достигла в Эстонии 682,05 евро. Это на 36,2 процента выше предыдущего дневного рекорда в 500,61 евро, достигнутого 8 августа этого года. Еще более ранний ценовой рекорд был зафиксирован 7 декабря и составил 469,03 евро.