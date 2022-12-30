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Жителям Латвии теперь придется платить за необоснованные вызовы скорой

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Жителям Латвии теперь придется платить за необоснованные вызовы скорой
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Служба неотложной медицинской помощи Латвии.
Служба неотложной медицинской помощи Латвии. Фото: Paula Čurkste

Чтобы и дальше оказывать своевременную экстренную медицинскую помощь пациентам в критических для жизни ситуациях, Служба неотложной медицинской помощи Латвии (NMPD) с 28 декабря перешла на работу в режиме чрезвычайной ситуации, пишет RUS TVNET.

Такое решение было принято группой по управлению чрезвычайными ситуациями, поскольку с ростом числа случаев заболевания гриппом, COVID-19 и другими заболеваниями верхних дыхательных путей продолжает увеличиваться количество звонков на телефон экстренной помощи и вызовов бригад в ситуациях, которые не являются экстренными.

В настоящее время в диспетчерские службы экстренной помощи Латвии ежедневно поступает более 2000 звонков, из которых 300-400 связаны с простудными заболеваниями, повышенной температурой, насморком, головными болями и другими симптомами ОРВИ. Это создает высокие риски для жителей в действительно критических ситуациях, которые не могут оперативно дозвониться и получить экстренную помощь.

Директор Службы неотложной медицинской помощи Латвии Лиене Ципуле подчеркивает: «Обязанность службы – сделать все, чтобы пациенты, чью жизнь необходимо спасти, как можно скорее получили медицинскую помощь. Это действительно секунды, за которые мы должны ответить на вызов, и минуты, за которые мы должны приехать, иначе человек умрет. Экстренные случаи – это тяжелые травмы, сильное кровотечение, потеря сознания, остановка дыхания, сердечные приступы и другие опасные для жизни ситуации. Такие звонки для нас в приоритете, потому что у больного нет возможности помочь себе, он не может пойти в аптеку за лекарством, к дежурному врачу или в ближайший травмпункт. Нам нужно сделать все возможное, чтобы с ростом заболеваемости зимними вирусами мы разгрузили экстренный телефон от неуместных звонков».

Установление режима экстренной помощи в службе требует, чтобы диспетчеры экстренной телефонной связи при поступлении вызовов по менее приоритетным ситуациям предлагали жителям обратиться в практику своего семейного врача или самостоятельно обратиться за помощью в ближайшее медицинское учреждение или информировали о времени ожидания бригады до 4 часов, потому что медики направились на вызовы, которые связаны со спасением жизни.

Ситуации с более низким приоритетом часто связаны с такими ситуациями, как, например, простуда и респираторные вирусные инфекции, хронически повышенное артериальное давление, травмы рук и ног, при которых человек может передвигаться и добраться до ближайшего медицинского учреждения с помощью других.

Если при вызове бригада определит, что ситуация была не срочная, может быть выставлен счет за платную услугу (согласно постановлению Кабинета министров Латвии, плата за вызов бригады в несрочных случаях – 74,35 евро).

«Мы просим вас не игнорировать свое заболевание или внезапную проблему со здоровьем, а наоборот – всегда как можно быстрее связываться с лечащим врачом по телефону, а в случаях легких травм обращаться в ближайшее медицинское учреждение с помощью родственников или соседей. Таким образом, вы позаботитесь о своем здоровье и дадите возможность медикам скорой вовремя добраться до людей, чья жизнь находится в опасности», – подчеркивает Лиене Ципуле.

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