Жителям Латвии теперь придется платить за необоснованные вызовы скорой

Такое решение было принято группой по управлению чрезвычайными ситуациями, поскольку с ростом числа случаев заболевания гриппом, COVID-19 и другими заболеваниями верхних дыхательных путей продолжает увеличиваться количество звонков на телефон экстренной помощи и вызовов бригад в ситуациях, которые не являются экстренными.

В настоящее время в диспетчерские службы экстренной помощи Латвии ежедневно поступает более 2000 звонков, из которых 300-400 связаны с простудными заболеваниями, повышенной температурой, насморком, головными болями и другими симптомами ОРВИ. Это создает высокие риски для жителей в действительно критических ситуациях, которые не могут оперативно дозвониться и получить экстренную помощь.

Директор Службы неотложной медицинской помощи Латвии Лиене Ципуле подчеркивает: «Обязанность службы – сделать все, чтобы пациенты, чью жизнь необходимо спасти, как можно скорее получили медицинскую помощь. Это действительно секунды, за которые мы должны ответить на вызов, и минуты, за которые мы должны приехать, иначе человек умрет. Экстренные случаи – это тяжелые травмы, сильное кровотечение, потеря сознания, остановка дыхания, сердечные приступы и другие опасные для жизни ситуации. Такие звонки для нас в приоритете, потому что у больного нет возможности помочь себе, он не может пойти в аптеку за лекарством, к дежурному врачу или в ближайший травмпункт. Нам нужно сделать все возможное, чтобы с ростом заболеваемости зимними вирусами мы разгрузили экстренный телефон от неуместных звонков».