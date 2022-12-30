Новый год на пароме: украинских беженцев ждет праздничный ужин

Руководитель группы по размещению Департамента социального страхования Кирилл Бадикин рассказал, что во всех учреждениях, где размещены военные беженцы, - Pirita Kodu, Hestia Ilmarine, Hestia Barons, дома на улицах Копли, 87a и Мяэпеалзе, 2, а также паром Isabelle - декабрь был довольно активным.