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Новый год на пароме: украинских беженцев ждет праздничный ужин

Александра Саарнийт
, журналист
Новый год на пароме: украинских беженцев ждет праздничный ужин
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Украинские беженцы в каюте на пароме Isabelle.
Украинские беженцы в каюте на пароме Isabelle. Фото: Mihkel Maripuu

Как проведут предновогодний вечер военные беженцы на борту парома Tallink Isabelle?

Руководитель группы по размещению Департамента социального страхования Кирилл Бадикин рассказал, что во всех учреждениях, где размещены военные беженцы, - Pirita Kodu, Hestia Ilmarine, Hestia Barons, дома на улицах Копли, 87a и Мяэпеалзе, 2, а также паром Isabelle - декабрь был довольно активным.

«Перед Рождеством с помощью наших партнеров по сотрудничеству во всех наших местах размещения мы раздали беженцам подарки и пакеты с конфетами. Всего в северном регионе размещены 1925 беженцев, среди них 591 ребенок», - сказал Бадикин.

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