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Урмас Рейнсалу: отрицая украинскую национальность и геноцид, российское руководство берет пример с нацистской идеологии

Лоора-Элизабет Ломп
, ежедневный редактор новостей Эстонии
Урмас Рейнсалу: отрицая украинскую национальность и геноцид, российское руководство берет пример с нацистской идеологии
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Урмас Рейнсалу и Кая Каллас.
Урмас Рейнсалу и Кая Каллас. Фото: Eero Vabamägi

Хотя представитель МИД России Мария Захарова считает, что Адольф Гитлер гордился бы премьер-министром Эстонии Каей Каллас, на самом деле это само российское руководство берет пример с нацистской идеологии, сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество»).

«Отрицая украинскую национальность и геноцид, российское руководство само берет пример с нацистской идеологии, которая получила международное меткое название рашизм. Руководство России должно предстать перед международным трибуналом за свои преступления», - сказал Рейнсалу.

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