Хотя представитель МИД России Мария Захарова считает, что Адольф Гитлер гордился бы премьер-министром Эстонии Каей Каллас, на самом деле это само российское руководство берет пример с нацистской идеологии, сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество»).
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Урмас Рейнсалу: отрицая украинскую национальность и геноцид, российское руководство берет пример с нацистской идеологии
Урмас Рейнсалу: отрицая украинскую национальность и геноцид, российское руководство берет пример с нацистской идеологии
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