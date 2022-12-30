Урмас Рейнсалу: отрицая украинскую национальность и геноцид, российское руководство берет пример с нацистской идеологии

Хотя представитель МИД России Мария Захарова считает, что Адольф Гитлер гордился бы премьер-министром Эстонии Каей Каллас, на самом деле это само российское руководство берет пример с нацистской идеологии, сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество»).