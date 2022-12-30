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В Таллинне открываются пункты приема праздничных елок

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В Таллинне открываются пункты приема праздничных елок
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Елки. Снимок иллюстративный.
Елки. Снимок иллюстративный. Фото: Elmo Riig

Районные управы Таллинна открыли по всему городу 78 пунктов приема праздничных елок, чтобы организовать их экологичную утилизацию. Список адресов доступен на городской домашней странице.

Старые рождественские елки считаются отходами, и их можно утилизировать обычным способом, как и прочие крупногабаритные отходы. Если у вас нет личного транспорта, то проще всего заказать услугу вывоза елки у предприятия, которое занимается вывозом мусора в вашем районе, и принести дерево в согласованное время к контейнеру. Информацию о том, кто осуществляет данную услугу в конкретном районе, можно получить на этой странице.

Обратите внимание, что рождественские елки не должны быть упакованы в пленку. На елке не должно быть украшений, пластика, текстиля и других материалов. Искусственные елки и елочные украшения можно передать в центр вторичного использования или поместить в контейнер для смешанных отходов. Рождественские гирлянды относятся к отходам электроники, их необходимо сдавать на станции переработки отходов.

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