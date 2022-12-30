Районные управы Таллинна открыли по всему городу 78 пунктов приема праздничных елок, чтобы организовать их экологичную утилизацию. Список адресов доступен на городской домашней странице.
В Таллинне открываются пункты приема праздничных елок
Старые рождественские елки считаются отходами, и их можно утилизировать обычным способом, как и прочие крупногабаритные отходы. Если у вас нет личного транспорта, то проще всего заказать услугу вывоза елки у предприятия, которое занимается вывозом мусора в вашем районе, и принести дерево в согласованное время к контейнеру. Информацию о том, кто осуществляет данную услугу в конкретном районе, можно получить на этой странице.
Обратите внимание, что рождественские елки не должны быть упакованы в пленку. На елке не должно быть украшений, пластика, текстиля и других материалов. Искусственные елки и елочные украшения можно передать в центр вторичного использования или поместить в контейнер для смешанных отходов. Рождественские гирлянды относятся к отходам электроники, их необходимо сдавать на станции переработки отходов.