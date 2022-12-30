В Таллинне открываются пункты приема праздничных елок

Старые рождественские елки считаются отходами, и их можно утилизировать обычным способом, как и прочие крупногабаритные отходы. Если у вас нет личного транспорта, то проще всего заказать услугу вывоза елки у предприятия, которое занимается вывозом мусора в вашем районе, и принести дерево в согласованное время к контейнеру. Информацию о том, кто осуществляет данную услугу в конкретном районе, можно получить на этой странице.