Видео ⟩ От «не нравился» до «поставить памятник»: как таллиннцы относятся к Эдгару Сависаару

Ирина сказала, что считает Сависаара положительной фигурой: «Вообще, я не очень разбираюсь в политике. Но он был положительно настроен ко всем народам. Мне кажется, это самое главное. Кому-то он нравился, кому-то - нет, а я относилась к нему хорошо».

На вопрос о том, голосовала ли она за Сависаара, Ирина ответила отрицательно. «Все равно нет. В общем-то, я до сих пор против центристов. Я считаю, что в Эстонии должны руководить эстонцы, а у центристов менталитет совершенно другой, не подходит», - добавила Ирина.

Михаил считает, что Эдгар Сависаар был достойным человеком в эстонской политике. Он объяснил это тем, что Сависаар был одним из создателей Народного фронта. «А так, его подсидели быстренько и убрали, мне кажется, потому что он к русским был ближе», - предполагает Михаил.

Пеэтер придерживается мнения, что о покойниках плохо не говорят. «Он находился в свое время в своем месте. Конечно, жаль. Но я не был его избирателем», - вспоминает Пеэтер. Его супруга соглашается: «Я тоже не голосовала за него, но он был большой фигурой. Памятник ему мог бы тоже где-то стоять в Таллинне».

Другая супружеская пара ответила, что о Сависааре им сказать нечего. «Не нравился», - говорят они и спешат уйти.