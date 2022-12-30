Вчера в возрасте 72 лет скончался легендарный политик Эдгар Сависаар. В 2001–2004 и 2007–2017 годах Сависаар был мэром Таллинна: его хорошо помнит старшее поколение, а младшее где-то, да слышало его имя. Rus.Postimees решил спросить у таллиннцев, как они относились к политику, ведь для многих он был неоднозначной фигурой.
Видео ⟩ От «не нравился» до «поставить памятник»: как таллиннцы относятся к Эдгару Сависаару
Ирина сказала, что считает Сависаара положительной фигурой: «Вообще, я не очень разбираюсь в политике. Но он был положительно настроен ко всем народам. Мне кажется, это самое главное. Кому-то он нравился, кому-то - нет, а я относилась к нему хорошо».
На вопрос о том, голосовала ли она за Сависаара, Ирина ответила отрицательно. «Все равно нет. В общем-то, я до сих пор против центристов. Я считаю, что в Эстонии должны руководить эстонцы, а у центристов менталитет совершенно другой, не подходит», - добавила Ирина.
Михаил считает, что Эдгар Сависаар был достойным человеком в эстонской политике. Он объяснил это тем, что Сависаар был одним из создателей Народного фронта. «А так, его подсидели быстренько и убрали, мне кажется, потому что он к русским был ближе», - предполагает Михаил.
Пеэтер придерживается мнения, что о покойниках плохо не говорят. «Он находился в свое время в своем месте. Конечно, жаль. Но я не был его избирателем», - вспоминает Пеэтер. Его супруга соглашается: «Я тоже не голосовала за него, но он был большой фигурой. Памятник ему мог бы тоже где-то стоять в Таллинне».
Другая супружеская пара ответила, что о Сависааре им сказать нечего. «Не нравился», - говорят они и спешат уйти.
Прохожая у парка Таммсааре отзывается о Сависааре с улыбкой: «Хорошо относилась, он же очень много сделал для Эстонии. От всего сердца желаю ему покоя. Он был хорошим человеком».
Анетте говорит, что в последнее время относилась к Сависаару нейтрально. «Он не был в поле зрения. А раньше... Я была слишком юной, когда он что-то делал в Таллинне. Наверное, тогда отношение было более негативным», - говорит Анетте. На вопрос, почему отношение было негативным, Анетте ответила: «Просто было».
Прохожий молодой человек отмечает, что за деятельностью Сависаара особо не следил, но относился к нему хорошо. «Я его помню», - говорит он. На вопрос, является ли он в каком-то смысле героем, молодой человек ответил утвердительно.
Юноша и девушка ответили, что об Эдгаре Сависааре никогда не слышали.
Георг ответил, что не может рассказать о своем отношении к Сависаару, так как он слишком молод и не особо следил за деятельностью политика. «Я слишком молод, и в то же время нейтрален, за политикой не слежу. Так как я не знал его лично, никаких выводов сделать не могу», - сказал Георг.