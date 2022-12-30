Мир не без добрых людей: водитель пришел на помощь матери с детьми

Инцидент произошел в полдень, 28 декабря, когда автор присланного в редакцию письма шла с детьми в сторону валгаского автовокзала. «До автобуса было еще порядочно времени, и один человек спросил, куда мы направляемся. Я ответила, что в 13.00 у нас автобус до поселка Ыру, и тогда он предложил подвезти нас», - рассказывает автор истории. Она добавила, что раньше никто подобного не предлагал. От Валга до Ыру почти 20 километров.