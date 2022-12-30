В редакцию Lõuna-Eesti Postimees пришло сообщение от жительницы волости Валга, благодарной водителю, который помог ей с детьми быстро добраться до дома.
Мир не без добрых людей: водитель пришел на помощь матери с детьми
Инцидент произошел в полдень, 28 декабря, когда автор присланного в редакцию письма шла с детьми в сторону валгаского автовокзала. «До автобуса было еще порядочно времени, и один человек спросил, куда мы направляемся. Я ответила, что в 13.00 у нас автобус до поселка Ыру, и тогда он предложил подвезти нас», - рассказывает автор истории. Она добавила, что раньше никто подобного не предлагал. От Валга до Ыру почти 20 километров.
Таким образом, семья сэкономила много времени, поскольку автобус делает большой круг, и еще час пришлось бы ждать до отправления.
По словам связавшейся с редакцией, водитель упомянул, что он работает в Финляндии, но часто ездит в Ыру и знает, что местное автобусное сообщение с уездным центром оставляет желать лучшего, и поэтому он решил предложить свою помощь женщине с детьми.