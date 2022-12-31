Новогоднее обращение президента Эстонии: зло уходит не сразу, а очень медленно

Дорогой народ Эстонии!

Вновь мы вошли в тот главный зал, где своего нового старта ждет маховик времени и все готово к тому, чтобы яркой вспышкой осветить путь наступающему году.

Хотя у каждого из нас были в уходящем году и светлые моменты, которые хочется сохранить в памяти, в этот раз у нас нет причин провожать этот год улыбкой. Позади сложный и напряженный год. Год разразившейся совсем недалеко войны, кризиса безопасности, высоких цен и инфляции.

Напав на Украину, руководство России вернуло в Европу военное время, страдания и военные преступления. Это угнетает и вызывает отвращение. Эстонское государство начало оказывать Украине военную поддержку еще до начала войны, все более настойчиво призывая к этому и союзников. Я благодарен всем жителям Эстонии, которые открыли свои души и двери военным беженцам, кто отправляет в Украину всевозможную помощь, от шерстяных носков до автомобилей медицинской помощи, от маскировочных сетей до передвижных бань. Пусть у нашего правительства и гражданского общества хватит сил продолжать оказывать эту поддержку и в новом году, потому что зло уходит не сразу, а очень медленно.