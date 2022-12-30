ВИДЕО ⟩ В церкви Олевисте устроили рождественское чудо для бездомных

Член правления НКО Oleviste Hoolekanne и министр государственного управления Рийна Солман («Отечество») кратко коснулась истории и напомнила, что такое крупное мероприятие проводится уже 21 год, но это не единственное событие в году. «В первые годы мы действительно участвовали вместе с городом Таллинном в различных мероприятиях по оказанию помощи бездомным. Для этого мы создали НКО Oleviste Hoolekanne, потому что не все могут бежать в одном темпе по жизни», – заявила Солман.

Если в целом количество людей, нуждающихся в помощи, примерно одинаково, по ее мнению, во время экономических кризисов появляется больше нуждающихся. Последним примером Солман считает неудачи в нашей экономике, вызванные коронакризисом. «У нас были экономические ограничения, мы не могли пригласить людей в церковь и предложить им концерт, – пояснила она и продолжила – Тогда люди говорили, приходя забрать продуктовый набор, что очень хотели бы послушать рождественскую музыку. Человек все-таки существо социальное, ему нужен другой человек, так как никто из нас не хочет быть один – особенно на Рождество».

Однако Солман не опускает голову, потому что желание сограждан делать добро и быть полезными придает ей силы: «У эстонцев открытое сердце, они помогают и хотят делать добро. Об этом говорит и то, что сегодня у нас здесь очень много волонтеров», – порадовалась она.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт (Центристская партия) также считает, что многое можно сделать, открыв свое сердце своим согражданам. «Такие мероприятия очень нужны. Это та помощь, которую люди ощущают как эмоционально, так и получают реально. Это также необходимый сигнал обществу о том, что, несмотря на самые трудные времена, у людей всегда есть много ресурсов – эмоциональных ресурсов – для поддержки и помощи другим», – пояснил Кылварт. В то же время, он признает, что стало гораздо больше людей, которые не могут справиться самостоятельно. «К сожалению, мы каждый день видим, что количество людей, нуждающихся в помощи, увеличивается. Социальные отделы всех районов Таллинна сигнализируют нам, поэтому в бюджете следующего года мы предусмотрели больше средств на поддержку людей», – сказал мэр.