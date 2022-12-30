Пт, 30.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Ищут по всему Таллинну: 15-летняя девушка вышла из дома и пропала

rus.postimees.ee
Ищут по всему Таллинну: 15-летняя девушка вышла из дома и пропала
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Пропавшая Виолетта.
Пропавшая Виолетта. Фото: Полиция

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 15-летней Виолетты, которая в четверг, 29 декабря, вышла из дома в Таллинне и до сих пор не вернулась.

Полицейским патрулям передали приметы Виолетты, ее ищут по всему Таллинну. По имеющейся информации, Виолетта может передвигаться в Ласнамяэ, в районе игровой площадки Тондираба.

Рост Виолетты около 160 см, у нее стройное телосложение, длинные светлые волосы. Когда она ушла из дома, на ней был длинный синий пуховик, черная шапка, черные кожаные брюки и черные сапоги на платформе.

Полиция просит всех, кто видел Виолетту или у кого есть информация о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112 или связаться с участковым Ириной Васильевой по телефону 59116916 или по почте irina.vassiljeva@politsei.ee.

Ключевые слова
Наверх