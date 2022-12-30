Ищут по всему Таллинну: 15-летняя девушка вышла из дома и пропала

Полицейским патрулям передали приметы Виолетты, ее ищут по всему Таллинну. По имеющейся информации, Виолетта может передвигаться в Ласнамяэ, в районе игровой площадки Тондираба.

Рост Виолетты около 160 см, у нее стройное телосложение, длинные светлые волосы. Когда она ушла из дома, на ней был длинный синий пуховик, черная шапка, черные кожаные брюки и черные сапоги на платформе.