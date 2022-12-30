Полиция просит помощи в установлении местонахождения 15-летней Виолетты, которая в четверг, 29 декабря, вышла из дома в Таллинне и до сих пор не вернулась.
Ищут по всему Таллинну: 15-летняя девушка вышла из дома и пропала
Ищут по всему Таллинну: 15-летняя девушка вышла из дома и пропала
Полицейским патрулям передали приметы Виолетты, ее ищут по всему Таллинну. По имеющейся информации, Виолетта может передвигаться в Ласнамяэ, в районе игровой площадки Тондираба.
Рост Виолетты около 160 см, у нее стройное телосложение, длинные светлые волосы. Когда она ушла из дома, на ней был длинный синий пуховик, черная шапка, черные кожаные брюки и черные сапоги на платформе.
Полиция просит всех, кто видел Виолетту или у кого есть информация о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112 или связаться с участковым Ириной Васильевой по телефону 59116916 или по почте irina.vassiljeva@politsei.ee.