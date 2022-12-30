Чем важна Кременная, и насколько ВСУ близки к ее освобождению

В конце года одним из ключевых участков фронта стал город Кременная, где ВСУ продолжают наступление. DW спросила военных аналитиков, в чем стратегическое значение города, и почему рано говорить о его освобождении.

Кременную, где до войны проживало 20 тысяч человек, российские войска заняли в апреле, а уже в июле министр обороны России Сергей Шойгу отчитывался о захвате всей Луганской области. Ситуация резко начала меняться осенью, когда ВСУ сначала удалось освободить Харьковскую область, затем вернуть город Лиман и начать наступление в направлении Кременной, где была выстроена новая линия российской обороны.

К концу декабря стало появляться все больше сообщений о возможном прорыве ВСУ на этом направлении, но и официальный Киев, и опрошенные DW военные аналитики предупреждают: о скором освобождении Кременной говорить рано.

Первые сообщения о возможном прорыве ВСУ в Кременной

Наступление Украины резко активизировалось 23 декабря, отмечал американский Институт изучения войны (ISW). Информацию об усилении давления ВСУ в этом районе подтвердили и прокремлевские источники. В «ЛНР» Кременную назвали приоритетным для ВСУ городом для штурма с трех направлений.

Глава Луганской области Сергей Гайдай 28 декабря сообщил об «успехах на направлении Сватово-Кременная», подчеркнув, что стремительных прорывов здесь ждать не стоит, поскольку у российских сил было время укрепить оборону и заминировать территорию. При этом, по его словам, военное командование российских войск на этом участке переместилось в другие населенные пункты, а из города были выведены гражданские сотрудники.