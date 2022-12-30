Чем важна Кременная, и насколько ВСУ близки к ее освобождению

В конце года одним из ключевых участков фронта стал город Кременная, где ВСУ продолжают наступление. DW спросила военных аналитиков, в чем стратегическое значение города, и почему рано говорить о его освобождении.
Кременную, где до войны проживало 20 тысяч человек, российские войска заняли в апреле, а уже в июле министр обороны России Сергей Шойгу отчитывался о захвате всей Луганской области. Ситуация резко начала меняться осенью, когда ВСУ сначала удалось освободить Харьковскую область, затем вернуть город Лиман и начать наступление в направлении Кременной, где была выстроена новая линия российской обороны.
К концу декабря стало появляться все больше сообщений о возможном прорыве ВСУ на этом направлении, но и официальный Киев, и опрошенные DW военные аналитики предупреждают: о скором освобождении Кременной говорить рано.
Первые сообщения о возможном прорыве ВСУ в Кременной
Наступление Украины резко активизировалось 23 декабря, отмечал американский Институт изучения войны (ISW). Информацию об усилении давления ВСУ в этом районе подтвердили и прокремлевские источники. В «ЛНР» Кременную назвали приоритетным для ВСУ городом для штурма с трех направлений.
Глава Луганской области Сергей Гайдай 28 декабря сообщил об «успехах на направлении Сватово-Кременная», подчеркнув, что стремительных прорывов здесь ждать не стоит, поскольку у российских сил было время укрепить оборону и заминировать территорию. При этом, по его словам, военное командование российских войск на этом участке переместилось в другие населенные пункты, а из города были выведены гражданские сотрудники.
На этом фоне в СМИ стали появляться сообщения о возможном скором освобождении Кременной. Об этом, например, написала американская The New York Times. Издание называет город «воротами» для наступления и освобождения Северодонецка и Лисичанска - важных промышленных центров Донбасса, которые Россия заняла после изнурительной летней кампании. Наконец, 29 декабря замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ генерал Алексей Громов сообщил, что Украина продолжает наступление в районе Кременной и за неделю продвинулись в его направлении на 2,5 км.