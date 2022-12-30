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ФОТО ⟩ Шимпанзе из зоопарка готовятся к Новому году: таблетку успокоительного раздавить, и с медом в рот!

Сандер Ильвест Брита-Мария Алас
Шимпанзе из зоопарка готовятся к Новому году: таблетку успокоительного раздавить, и с медом в рот!
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Шимпанзе готовятся к Новому году
Шимпанзе готовятся к Новому году Фото: Sander Ilvest

С середины декабря Таллиннский зоопарк в качестве профилактики дает шимпанзе Бетти и Куинси успокоительные препараты. Для этого их лучшая подруга и давнняя смотрительница Имби Таниэль растирает в ступке таблетку и предлагает шимпанзе суповую ложку со сладким медом.

По предыдущему опыту, у шимпанзе в первый день года - сразу после взрывов фейерверков и шума - бывает расстройство желудка, они очень беспокойны и не могут заснуть. «Я посмотрела статьи, и об этом писали раньше. Я подумала: о Боже, почему мы ничего не делаем?» - вспоминает работаюшая в зоопарке более 36 лет и в основном занимающаяся обезьянами Имби Таниэль.

Шимпанзе готовятся к Новому году
Шимпанзе готовятся к Новому году Фото: Sander Ilvest

Теперь зоопарк второй год подряд дает Бетти и Куинси снотворное. По описанию Таниэль, изменения в состоянии усыпленных шимпанзе были замечены еще в канун Рождества, когда в зоопарке произошел несчастный случай и сработала пожарная сигнализация: «Они были относительно спокойны. В противном случае Куинси начала бы лаять, как собака. Конечно Бетти тоже была бы на взводе».

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