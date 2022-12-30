ФОТО ⟩ Шимпанзе из зоопарка готовятся к Новому году: таблетку успокоительного раздавить, и с медом в рот!

По предыдущему опыту, у шимпанзе в первый день года - сразу после взрывов фейерверков и шума - бывает расстройство желудка, они очень беспокойны и не могут заснуть. «Я посмотрела статьи, и об этом писали раньше. Я подумала: о Боже, почему мы ничего не делаем?» - вспоминает работаюшая в зоопарке более 36 лет и в основном занимающаяся обезьянами Имби Таниэль.