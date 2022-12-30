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В Эстонии снова самый дорогой бензин

BNS
В Эстонии снова самый дорогой бензин
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Заправка. Снимок иллюстративный.
Заправка. Снимок иллюстративный. Фото: Mihkel Maripuu

За неделю цена на топливо в Эстонии выросла, сравнение балтийских столиц показывает, что Эстония продолжает лидировать в регионе.

Эстония вновь стала лидером по ценам на бензин в странах Балтии.

В Таллинне все цены на топливо выросли на один цент.

В Риге цены на 98-й и 95-й бензин снизились на семь центов, а цены на дизельное топливо выросли на три цента по сравнению с прошлой неделей.

В Вильнюсе все цены на топливо выросли на один цент.

Цена 95-ого бензина в эстонской столице в пятницу составила 1,700 евро, что на 9,3 цента больше, чем в Риге, и на 18,1 цента больше, чем в Вильнюсе.

Стоимость 98-го Plus бензина составляла 1,750 евро в Таллинне, что на 10,3 цента больше, чем в Риге, и на 13,2 цента больше, чем в Вильнюсе.

Цена дизельного топлива в Таллинне составила 1,700 евро, что на 3,3 цента больше, чем в Риге, и на 6,1 цента больше, чем в Вильнюсе.

За последние пять дней нефть марки Brent подешевела на 1,2% до 83 долларов за баррель.

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