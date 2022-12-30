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ФОТО ⟩ Страшное ДТП в Ыйсмяэ унесло жизнь человека, полиция просит помощи

rus.postimees.ee
Страшное ДТП в Ыйсмяэ унесло жизнь человека, полиция просит помощи
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Сегодня вечером в районе Вяйке-Ыйсмяэ в Таллинне произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб пожилой мужчина. По словам очевидцев, есть вероятность, что автомобиль тащил под собой сбитого пешехода довольно продолжительное время.

В 18:00 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с предварительной информацией о том, что человек был сбит автомобилем на автобусной остановке «Мейстри» в Ыйсмяэ. К сожалению, спасателям и медикам не удалось спасти человеческую жизнь, 71-летний мужчина скончался на месте.

По словам старшего патрульного смены Пыхьяской префектуры Таави Кирсса, точные обстоятельства происшествия полиция выяснит в ходе уголовного разбирательства. «По предварительным данным, есть основания полагать, что столкновение автомобиля Citroen Berlingo с пешеходом могло произойти довольно далеко от остановки. Мужчина, вероятно, застрял под машиной и был протащен автомобилем до автобусной остановки "Мейстри"», – пояснил Кирсс.

48-летний мужчина, управлявший Citroen, был трезв и имеет права соответствующей категории.

Полиция просит всех, у кого есть информация об этом серьезном дорожно-транспортном происшествии, или если у кого-то есть, например, видеорегистратор, записавший это происшествие, сообщить об этом полиции по электронной почте pohja.lmt@politsei.ee.

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