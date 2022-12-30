Сегодня вечером в районе Вяйке-Ыйсмяэ в Таллинне произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб пожилой мужчина. По словам очевидцев, есть вероятность, что автомобиль тащил под собой сбитого пешехода довольно продолжительное время.
ФОТО ⟩ Страшное ДТП в Ыйсмяэ унесло жизнь человека, полиция просит помощи
В 18:00 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с предварительной информацией о том, что человек был сбит автомобилем на автобусной остановке «Мейстри» в Ыйсмяэ. К сожалению, спасателям и медикам не удалось спасти человеческую жизнь, 71-летний мужчина скончался на месте.
По словам старшего патрульного смены Пыхьяской префектуры Таави Кирсса, точные обстоятельства происшествия полиция выяснит в ходе уголовного разбирательства. «По предварительным данным, есть основания полагать, что столкновение автомобиля Citroen Berlingo с пешеходом могло произойти довольно далеко от остановки. Мужчина, вероятно, застрял под машиной и был протащен автомобилем до автобусной остановки "Мейстри"», – пояснил Кирсс.
48-летний мужчина, управлявший Citroen, был трезв и имеет права соответствующей категории.
Полиция просит всех, у кого есть информация об этом серьезном дорожно-транспортном происшествии, или если у кого-то есть, например, видеорегистратор, записавший это происшествие, сообщить об этом полиции по электронной почте pohja.lmt@politsei.ee.