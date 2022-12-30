ФОТО ⟩ Страшное ДТП в Ыйсмяэ унесло жизнь человека, полиция просит помощи

В 18:00 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с предварительной информацией о том, что человек был сбит автомобилем на автобусной остановке «Мейстри» в Ыйсмяэ. К сожалению, спасателям и медикам не удалось спасти человеческую жизнь, 71-летний мужчина скончался на месте.

По словам старшего патрульного смены Пыхьяской префектуры Таави Кирсса, точные обстоятельства происшествия полиция выяснит в ходе уголовного разбирательства. «По предварительным данным, есть основания полагать, что столкновение автомобиля Citroen Berlingo с пешеходом могло произойти довольно далеко от остановки. Мужчина, вероятно, застрял под машиной и был протащен автомобилем до автобусной остановки "Мейстри"», – пояснил Кирсс.

48-летний мужчина, управлявший Citroen, был трезв и имеет права соответствующей категории.