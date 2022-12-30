Сегодня вечером в районе Вяйке-Ыйсмяэ в Таллинне произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб пожилой мужчина.
ФОТО ⟩ В Ыйсмяэ под колесами автомобиля погиб пешеход
В Ыйсмяэ под колесами автомобиля погиб пешеход
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в полицию в 18:00, в котором сообщалось, что на автобусной остановке «Мейстри» в Ыйсмяэ автомобиль сбил человека. К сожалению, спасателям и медикам не удалось спасти человеческую жизнь, сбитый автомобилем пожилой мужчина скончался на месте.
Полиция просит всех, кто стал свидетелем дорожно-транспортного происшествия сообщить об этом по телефону 112.