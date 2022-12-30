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ФОТО ⟩ В Ыйсмяэ под колесами автомобиля погиб пешеход

rus.postimees.ee
В Ыйсмяэ под колесами автомобиля погиб пешеход
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Сегодня вечером в районе Вяйке-Ыйсмяэ в Таллинне произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб пожилой мужчина.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в полицию в 18:00, в котором сообщалось, что на автобусной остановке «Мейстри» в Ыйсмяэ автомобиль сбил человека. К сожалению, спасателям и медикам не удалось спасти человеческую жизнь, сбитый автомобилем пожилой мужчина скончался на месте.

Полиция просит всех, кто стал свидетелем дорожно-транспортного происшествия сообщить об этом по телефону 112.

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