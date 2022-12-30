«Вечный король»: Бразилия и мир прощаются с Пеле навсегда

Легенда крикета, индийский игрок Сачин Тендулкар: «Большая потеря не только для футбола, но и для всего спортивного мира. Другого такого никогда не будет! Твое наследие будет жить вечно. Покойся с миром, Пеле!»

Актер Сильвестр Сталлоне: «Пеле Великий! Покойся с миром! Он был хорошим человеком».

Игрок, который объединил целую нацию

Кейти Уотсон, корреспондент Би-би-си в Бразилии

Для всего мира Пеле был, конечно, футбольной легендой, но для Бразилии - чем-то гораздо большим. «Немногие бразильцы так возвысили имя страны, как он», - написал у себя в «Твиттере» избранный президент Бразилии Лула да Сильва (он вступит в должность 1 января), отметив, что не наберется и десятка таких же, как Пеле.

Фото легенды бразильского футбола Эдсона Арантеса ду Насименту «Пеле», выставленное в музее Пеле в Сантосе, Бразилия. Фото: Getty Images

Это страна, которая определяет себя через футбол. Во время чемпионата мира бразильцам дают отгулы, чтобы они могли посмотреть игры своей сборной. Пеле подбадривал их со своей больничной койки во время нынешнего чемпионата, желая им всего наилучшего. И оттого его смерть, наступившая после турнира, который он сам выигрывал трижды, ощущается еще острее.