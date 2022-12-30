Департамент социального страхования Эстонии в 2022 году помог и предложил консультацию в организованных ведомством инфопунктах 36 802 украинским беженцам. Об этом департамент сообщил BNS в пресс-релизе.
Украинские беженцы получили три миллиона на оплату аренду жилья
Украинские беженцы получили три миллиона на оплату аренду жилья
В сотрудничестве с местными самоуправлениями департамент выплатил субсидии на оплату аренды жилья 4442 семьям военных беженцев из Украины на сумму 3 290 971 евро. Временное размещение было предложено почти 23 000 украинских беженцев; с помощью сотрудников социальных служб расселили 744 прибывших с беженцами домашних любимца, среди которых были кошки, собаки, морские свинки, хомяки и другие пернатые и пушистые питомцы.
Департамент социального страхования подписал административные договоры для выплаты военным беженцам субсидий для аренды жилья с 78 местными самоуправлениями из 79.