В преддверии праздников все создают у себя дома рождественско-новогоднее настроение: наряжают елки, покупают рождественские звезды – пуансеттии, пекут пипаркооки, а в комнатах таинственно шуршит подарочная бумага.
Как сделать новогодний подарок еще более приятным
Сейчас мы хотим оставить как можно меньший экологический след от своей деятельности на родной планете. Это заставило нас более внимательно относиться к тому, как маленькие человечки в красных колпачках упакуют подарки нашим бабушкам-дедушкам, детям и внукам, друзьям и родственникам.
Обычно гномики в течение всех четырех Адвентов еженощно приносят подарки каждому ребенку, а Йыулувана одаривает всех на Рождество, но есть семьи и даже сообщества, где подарок получает далеко не каждый ребенок. Поэтому вручение так называемых лотерейных подарков становится все более распространенным явлением. Такое мероприятие можно организовать несколькими способами: либо разыгрываются именные подарки, либо вместо этого задается тема подарка и его стоимость, и розыгрыш решает, кому какой подарок достанется.
Для упаковки подарков нам понадобятся
- Новая или б/у оберточная бумага
- Картонные коробки и коробочки, могут быть уже использованные
- Бумажные и текстильные мешки
- Ленты из шелка, хлопка, льна и других материалов
- Бумажный шнур
- Ножницы
- Нож для разрезания бумаги
- Клей-карандаш
- Прозрачные клейкие ленты разной ширины
Сюрприз всегда вызывает некоторое волнение. Особенно, когда интересно упакованные подарки уже выставлены на всеобщее обозрение. Вы можете дать волю своему воображению для создания упаковки. Например, книгу можно завернуть в кусок ткани или тканевый мешочек, а в стеклянную банку положить сладости и другие съедобные – а почему бы и несъедобные? - подарки. Ткань и стекло можно использовать повторно.
Пойдем по второму кругу
Прежде чем приступить к упаковке подарков, имеет смысл проверить запасы бумаги, коробок и тесьмы. Например, картонная гофрированная коробка, в которую обычно упакована купленная в магазине посуда, идеально подойдет для упаковки подарка. Такую минималистическую упаковку можно украсить лентой одного из рождественских цветов.
В цветочных магазинах букеты часто заворачивают в бумагу, каждая сторона которой разного цвета. Этот вид бумаги можно творчески использовать при упаковке подарков. Так как уже использованная бумага обычно мятая, ее следует помять еще больше, чтобы общее впечатление стало еще более живописным. То же самое можно сделать с простыми бумажными пакетами.
Магия белой бумаги
Десятилетия назад подарки заворачивали либо в белую, либо в коричневую хозяйственную бумагу, потому что ничего другого под рукой не было. Сегодня эту тенденцию переняли сторонники зеленого мышления и любители традиций. То, что когда-то было символом бедности, превратилось в модный тренд.
Дополняя такую скромную упаковку красивыми шелковыми лентами и, например, веточками ели, сосны, можжевельника и/или стеблями брусники или черники, мы делаем подарок еще более ценным.
Важные подсказки
Подарки, завернутые в целлофан или в прозрачную пленку сразу дают представление о его содержимом. Оберточная бумага также может указывать на что-то важное. Например, вы можете завернуть билеты на концерт в нотную бумагу или обернуть скатерть тюлем. Длинные свечи, предназначенные для подсвечников, можно просто перевязать стильной лентой.
Красиво упакованные подарки являются частью новогоднего волшебства, а сколько радости они приносят! Все мы знаем, что дарить подарки всегда приятнее и радостнее, чем получать их.