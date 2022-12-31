Как сделать новогодний подарок еще более приятным

Пойдем по второму кругу

Прежде чем приступить к упаковке подарков, имеет смысл проверить запасы бумаги, коробок и тесьмы. Например, картонная гофрированная коробка, в которую обычно упакована купленная в магазине посуда, идеально подойдет для упаковки подарка. Такую ​​минималистическую упаковку можно украсить лентой одного из рождественских цветов.

В цветочных магазинах букеты часто заворачивают в ​​бумагу, каждая сторона которой разного цвета. Этот вид бумаги можно творчески использовать при упаковке подарков. Так как уже использованная бумага обычно мятая, ее следует помять еще больше, чтобы общее впечатление стало еще более живописным. То же самое можно сделать с простыми бумажными пакетами.

Магия белой бумаги

Десятилетия назад подарки заворачивали либо в белую, либо в коричневую хозяйственную бумагу, потому что ничего другого под рукой не было. Сегодня эту тенденцию переняли сторонники зеленого мышления и любители традиций. То, что когда-то было символом бедности, превратилось в модный тренд.

Дополняя такую ​​скромную упаковку красивыми шелковыми лентами и, например, веточками ели, сосны, можжевельника и/или стеблями брусники или черники, мы делаем подарок еще более ценным.

Важные подсказки

Подарки, завернутые в целлофан или в прозрачную пленку сразу дают представление о его содержимом. Оберточная бумага также может указывать на что-то важное. Например, вы можете завернуть билеты на концерт в нотную бумагу или обернуть скатерть тюлем. Длинные свечи, предназначенные для подсвечников, можно просто перевязать стильной лентой.