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Ряд стран мира ужесточает антикоронавирусные меры

rus.postimees.ee
Ряд стран мира ужесточает антикоронавирусные меры
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Аэропорт Мальпенса в Италии.
Аэропорт Мальпенса в Италии. Фото: MATTEO BAZZI

На фоне участившихся сообщений о росте числа заражений коронавирусом в Китае ряд стран ужесточает проверки для путешественников, прибывающих из КНР. Так, Франция и Англия объявили в пятницу, 30 декабря, что эти пассажиры с 1 и 5 января 2023 года соответственно при пересечении границы должны иметь при себе отрицательный тест на COVID-19, сделанный не ранее чем за 48 часов до въезда.

Хотя в Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию прямых рейсов из Китая нет, власти Великобритании работают над тем, чтобы распространить такие ограничения на всю территорию Соединенного Королевства, указали в британском правительстве, пишет Deutsche Welle.

О планах по ужесточению ограничений объявили также Испания, Южная Корея, США и Индия. В Италии они уже в силе.

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил, что на данный момент не считает подобные меры необходимыми, однако анонсировал проведение тщательного «мониторинга вариантов» коронавируса в европейских аэропортах.

Ранее, 26 декабря, немецкий врач интенсивной терапии, член экспертного совета правительства ФРГ по борьбе с коронавирусом Кристиан Карагьяннидис спрогнозировал окончание пандемии COVID-19 к весне 2023 года. «Я верю, что пандемия постепенно подходит к завершению», - заявил он в интервью группе изданий Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Рост числа заражений коронавирусом в Китае

7 декабря власти Китая неожиданно для многих объявили об отказе от политики нулевой толерантности к коронавирусу, которую они проводили в течение последних трех лет. Между тем, по неподтвержденным официально данным, заражение коронавирусом за первые три недели декабря было зафиксировано в Китае у 248 млн человек. Ученые опасаются появления новых вариантов COVID-19.

Консультации на уровне ЕС по этой теме прошли 29 декабря. При этом еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис призвала страны - члены ЕС проверить национальные меры по борьбе с коронавирусом и в случае необходимости ужесточить их. Ожидается, что очередное обсуждение этой темы в Брюсселе пройдет в начале января.

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