Ряд стран мира ужесточает антикоронавирусные меры

Хотя в Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию прямых рейсов из Китая нет, власти Великобритании работают над тем, чтобы распространить такие ограничения на всю территорию Соединенного Королевства, указали в британском правительстве, пишет Deutsche Welle.

О планах по ужесточению ограничений объявили также Испания, Южная Корея, США и Индия. В Италии они уже в силе.

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил, что на данный момент не считает подобные меры необходимыми, однако анонсировал проведение тщательного «мониторинга вариантов» коронавируса в европейских аэропортах.

Ранее, 26 декабря, немецкий врач интенсивной терапии, член экспертного совета правительства ФРГ по борьбе с коронавирусом Кристиан Карагьяннидис спрогнозировал окончание пандемии COVID-19 к весне 2023 года. «Я верю, что пандемия постепенно подходит к завершению», - заявил он в интервью группе изданий Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Рост числа заражений коронавирусом в Китае

7 декабря власти Китая неожиданно для многих объявили об отказе от политики нулевой толерантности к коронавирусу, которую они проводили в течение последних трех лет. Между тем, по неподтвержденным официально данным, заражение коронавирусом за первые три недели декабря было зафиксировано в Китае у 248 млн человек. Ученые опасаются появления новых вариантов COVID-19.