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Война в Украине, 311-й день ⟩ В канун Нового года Россия совершила очередной ракетный обстрел мирных городов Украины

rus.postimees.ee
В канун Нового года Россия совершила очередной ракетный обстрел мирных городов Украины
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Такой "подарок" получили Киев от России.
Такой "подарок" получили Киев от России. Фото: Gleb Garanich

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 311-го дня войны, 31 декабря. 

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