Четыре совета, как сделать самого крутого снеговика. Был бы снег!

Классический снеговик должен иметь нос, глаза, шапку и шарф. Но ваш снеговик может стать самым оригинальным! Используйте все, что есть дома и что не жалко, если кто-то, проходя мимо, заберет ваше добро для своего снеговика.

Выберите тему

Придумайте какую-нибудь сценку, в которую можно было бы вписать снеговика. Например, выберите одно из своих увлечений, создайте мем и соответствующим образом украсьте его окружение. Например, если вы садовник-любитель, наденьте снеговику на голову соломенную шапку, дайте в руку грабли и поставьте его рядом с кустами.

Маленькая деталь, а смотрите, какой характер!. Фото: Shutterstock

Нет классике

Снеговик, слепленный из трех шаров, поставленных друг на друга, попросту скучен. Будьте более изобретательны и посадите снеговика на скамейку или прилепите к стене дома.

Добавьте цвета

Väikesed värvilised detailid lisavad ümbritsetuna valgest palju värvi. Müts, sall, kindad, ninaks porgand, suled, kangad jne. Kõike neid saab kasutada, et lisada lumememmele rohkem iseloomu ning sobitada seda sinu valitud stseeni. Маленькие красочные детали добавляют белому веселья и радости. Шапка, шарф, варежки, морковь для носа - это еще не все. Используйте перья, ткани, добавьте снеговику больше характера.

Снеговик с человеческим лицом