Обещания себе на новый год: как сделать так, чтобы они сработали

«Причина номер один, почему большинство людей не получают то, что они хотят – это то, что они не знают, чего они хотят», – написал в своей книге «Думай, как миллионер» Ти Харв Экер. Поговорим о том, как разобраться с вашими желаниями и выделить самые важные, которые должны исполниться в следующем году.

Начните с намерений

В западной культуре распространена практика New Year’s resolutions, или новогодних обещаний. В чем-то она близка нашему «начать новую жизнь с понедельника». Смысл в том, что человек дает себе самому обещание делать что-либо иначе или чуть лучше, чем раньше. И фиксирует это намерение (бросить курить, отремонтировать кухню и пр.) С точки зрения психологии – это постановка долгосрочных жизненных целей, ориентированных на ценности. Давать себе обещания и разбираться с моральными долгами – отличная практика.

Вероятность - восемь процентов