«Говорят, под Новый год, что ни пожелается…», – вспомнил старую детскую песенку Houzz. А что пожелать-то, если одни мечты слишком приземленные, другие – нереалистичные?
Обещания себе на новый год: как сделать так, чтобы они сработали
«Причина номер один, почему большинство людей не получают то, что они хотят – это то, что они не знают, чего они хотят», – написал в своей книге «Думай, как миллионер» Ти Харв Экер. Поговорим о том, как разобраться с вашими желаниями и выделить самые важные, которые должны исполниться в следующем году.
Начните с намерений
В западной культуре распространена практика New Year’s resolutions, или новогодних обещаний. В чем-то она близка нашему «начать новую жизнь с понедельника». Смысл в том, что человек дает себе самому обещание делать что-либо иначе или чуть лучше, чем раньше. И фиксирует это намерение (бросить курить, отремонтировать кухню и пр.) С точки зрения психологии – это постановка долгосрочных жизненных целей, ориентированных на ценности. Давать себе обещания и разбираться с моральными долгами – отличная практика.
Вероятность - восемь процентов
Согласно исследованию Университета Скрантона, США (2015), почти половина американцев дают себе обещания на новый год. Причем половина из них — очень уверены в успехе. И только 8% обещавших более-менее что-то из намеченного выполняют. Много это или мало? Вполне вероятно, что у тех, кто никогда никаких обещаний себе не давал, процент успеха бы равен нулю. То есть, лучше попробовать, чем даже не пытаться – как минимум, восьмипроцентный шанс на то, что дело сдвинется, у вас есть.
Из того же исследования: успех довольно вероятен, если за реализацию «новогоднего намерения» вы взялись в течение первой-второй недели наступившего года. Через полгода шансы на успех падают вдвое. Вывод – куй железо, пока горячо. Что требуется делать?
Добавьте конкретики или общения
Мужчинам при постановке целей психологи советуют быть максимально конкретными в формулировках: вместо «похудеть» – «сбрасывать один килограмм в неделю». При этом целью будет вознаграждение в случае успеха.
Женщинам же важнее всего – делиться своими проектами и обещаниями с кем-то еще. И развивать в себе навык не сдаваться в случае неудачи, рассматривать ситуацию как временный сбой или небольшой шаг назад, а не полный провал.
Вывод: Как говорит Джудит Бек, профессор когнитивно-поведенческой психотерапии из Института Бека (США), главное не только то, что мы делаем, но и то, как мы это делаем. В этом и содержится ключ к успеху. Учтите эти рекомендации, когда начнете составлять собственный список. А теперь собственно о нем.
Новогодний SMART
- Обещания важно правильно формулировать. Как именно? – Так, чтобы они были конкретными, измеримыми, достижимыми, реалистичными и основанными на времени. Многим наверняка знакома аббревиатура SMART – вот так это и называется. «Похудеть к лету» – скорее всего, не сработает. А вот пример удачного намерения: «заниматься 2 раза в неделю в спортзале, по 1,5 часа – по понедельникам и средам до работы».
- Нужно ставить 1-2 цели, не больше. Чем больше целей, тем меньше вероятность их достижения.
- Не используйте прошлогодние недостигнутые цели – это приведет к накоплению чувства вины, стыда и раздражения на себя самого, увеличит самокритику. Все это не помогает идти по пути к запланированному. Лучше возьмите что-нибудь новое или подумайте о причинах, по которым вы не достигли желаемой цели за прошедший год. Может быть, все дело в том, что цель была недостижимой?
- Запишите все свои желания. Добавьте конкретные этапы и шаги, которые требуются для выполнения данных себе обещаний
- Возьмитесь за реализацию немедленно. И не завтра, не 1 января, а прямо сейчас! Тогда, поднимая новогодний бокал, вы совершенно точно будете знать, чего именно хотите достичь в новом году и как получите желаемое.
Всем успехов и побольше магических единорогов в новом году! На фото написано: «Если вы ждете знака, то вот он». Действуйте!