Очередные тренировочные полеты дислоцированных в Эмари истребителей ВВС Германии Eurofighter Typhoon состоятся и в последний день 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны.
Будет шумно: истребители проведут тренировочные полеты над Эстонией и в последний день года
Самолеты совершат полеты в субботу, 31 декабря на высоте не ниже 152 метров, то есть 500 футов, и предпочтительно вдали от населенных пунктов, сообщил пресс-секретарь Генерального штаба Сил обороны. Полеты состоятся с 9 до 17 часов над Южной и Центральной Эстонией. Не исключено, что самолеты пролетят над хутором или иным небольшим населенным пунктом, однако в основном будут стараться этого избегать.
Страны НАТО выделяют определенные части своего воздушного пространства для проведения учений и тренировок ВВС, в том числе бреющих полетов. Полеты согласованы с авиадепартаментом и акционерным диспетчерским обществом Lennuliiklusteenindus.
По решению Северо-Атлантического альянса, ВВС стран НАТО в порядке ротации охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 29 марта 2004 года, когда Балтийские страны вступили в альянс.