Иностранные покупатели российского газа, отказавшиеся от перехода на новую систему оплаты с автоматической конвертацией платежа в рубли, смогут вернуть долги в валюте контракта.
Путин разрешил «Газпрому» принимать долги по оплате газа в иностранной валюте
Президент РФ Владимир Путин 30 декабря подписал указ о внесении изменений в указ 31 марта «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Как сообщалось, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля зарубежным контрагентам из «недружественных стран», должна осуществляться исключительно в рублях. Для этого в Газпромбанке для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета. Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, ГПБ продает ее на Московской бирже и переводит рубли «Газпрому». Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным. Если условие не исполнено или исполнено не в полном объеме – поставки прекращаются.
Новый указ определяет, что при взыскании российским поставщиком задолженности с иностранного покупателя или погашении покупателем долга по контракту, поставка по которому прекращена из-за несоблюдения нормы мартовского указа, оплата может производиться в валюте контракта на специальный счет в уполномоченном банке.
При этом указ оговаривает, что погашение задолженности таким образом «не является основанием для возобновления российским поставщиком поставок природного газа при несоблюдении иностранным покупателем порядка, установленного настоящим указом».
Отдельно оговаривается, что по специальному счету уполномоченный банк совершает только операции по зачислению средств от покупателя и по списанию – на основе распоряжений российского поставщика.