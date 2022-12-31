Путин разрешил «Газпрому» принимать долги по оплате газа в иностранной валюте

Президент РФ Владимир Путин 30 декабря подписал указ о внесении изменений в указ 31 марта «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщалось, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля зарубежным контрагентам из «недружественных стран», должна осуществляться исключительно в рублях. Для этого в Газпромбанке для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета. Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, ГПБ продает ее на Московской бирже и переводит рубли «Газпрому». Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным. Если условие не исполнено или исполнено не в полном объеме – поставки прекращаются.

Новый указ определяет, что при взыскании российским поставщиком задолженности с иностранного покупателя или погашении покупателем долга по контракту, поставка по которому прекращена из-за несоблюдения нормы мартовского указа, оплата может производиться в валюте контракта на специальный счет в уполномоченном банке.

При этом указ оговаривает, что погашение задолженности таким образом «не является основанием для возобновления российским поставщиком поставок природного газа при несоблюдении иностранным покупателем порядка, установленного настоящим указом».