Спортсменкой года в Эстонии стала фристайлистка Келли Сильдару

«Этот год был очень насыщенным и напряженным, это был один из самых трудных соревновательных сезонов в моей жизни. В какой-то момент я совсем не была уверена, что продолжу заниматься профессиональным спортом», – сказала Келли Сильдару, принимая награду из рук президента Алара Кариса.

«Спасибо моей замечательной технической команде за поддержку. И конечно важно упомянуть моего тренера и партнера Михкеля Устава, благодаря помощи и поддержке которого я прошла весь этот нелегкий путь. Спасибо тебе, Михкель, за то, что в самые тяжелые дни ты терпел меня во время тренировок, за то, что ты радуешься со мной всему позитивному, и за то, что ты продолжаешь мотивировать меня заниматься спортом», — сказала Сильдару.