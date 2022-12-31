Фристайлистка Келли Сильдару, завоевавшая бронзу на Олимпийских играх в Пекине, в пятницу вечером была удостоена звания лучшей спортсменки Эстонии 2022 года.
Спортсменкой года в Эстонии стала фристайлистка Келли Сильдару
Номинантами на звание спортсменки года были также теннисистка Анетт Контавейт, борец вольного стиля Эпп Мяэ и чемпионка мира по диск-гольфу Кристин Таттар.
«Этот год был очень насыщенным и напряженным, это был один из самых трудных соревновательных сезонов в моей жизни. В какой-то момент я совсем не была уверена, что продолжу заниматься профессиональным спортом», – сказала Келли Сильдару, принимая награду из рук президента Алара Кариса.
Спортсменка также поблагодарила своих партнеров по сотрудничеству и Олимпийский комитет Эстонии за веру в нее.
«Спасибо моей замечательной технической команде за поддержку. И конечно важно упомянуть моего тренера и партнера Михкеля Устава, благодаря помощи и поддержке которого я прошла весь этот нелегкий путь. Спасибо тебе, Михкель, за то, что в самые тяжелые дни ты терпел меня во время тренировок, за то, что ты радуешься со мной всему позитивному, и за то, что ты продолжаешь мотивировать меня заниматься спортом», — сказала Сильдару.