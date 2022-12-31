Спортсменом года среди мужчин в Эстонии стал десятиборец Янек Ыйглане

«Честно говоря, сейчас я нервничаю больше, чем на стадионе во время состязаний. Большое спасибо! Прежде всего, я хотел бы подчеркнуть, что у Эстонии выдался отличный спортивный год, Келли Сильдару отлично выступила на Олимпийских играх, мы выиграли много медалей на чемпионатах мира и чемпионатах Европы. Всем номинантам и спортсменам - громкие аплодисменты, вы это заслужили», — сказал Ыйглане.

«Для меня этот год был знаменательным и пройдена новая веха, ведь я давно, с детства, мечтал о медали в титульных соревнованиях. Самыми большими образцами для подражания были Эрки Ноол и Герд Кантер, которые поощряли меня становиться лучше на спортивных трассах. Я особенно хорошо помню 2008 год, когда Герд стал олимпийским чемпионом и получил "Кристьяна" (награда спортсменам года в Эстонии, скульптура, изображающая легенду спорта Эстонии, борца Кристьяна Палусалу – BNS) и тогда я подумал, что и я хотел бы выиграть его», - сказал Ыйглане.