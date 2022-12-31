Галерея: зимние праздники в уютном красном шведском домике

Зимой кажется, что в каждый шведский дом приходит сказка. Традиционные деревенские домики в Швеции сами по себе выглядят так, будто их перенесли из далекого прошлого, да и старые традиции их рождественского оформления имеют очень сильное влияние на быт местных жителей. Вот взять хотя бы этот прекрасный фермерский дом постройки XIX века на юге страны — Анетте и Лейф Рагнарссон купили его в заброшенном состоянии, но сегодня встречают зимние праздники в невероятно уютной атмосфере тепла и душевности. Подобные дома, пожалуй, никогда не потеряют своего обаяния.