Как отмечает советник министерства обороны Эстонии, контр-адмирал запаса Игорь Шведе, Россия рассматривает страны Балтии как слабое звено Североатлантического альянса и рано или поздно может попытаться «поставить НАТО на место» в странах Балтии.
Минобороны: Россия может пойти на обострение с НАТО именно в странах Балтии
По словам Шведе, все большее влияние во внутренней политике России приобретает «партия войны», выступающая за обострение конфронтации с Западом, пишет Äripäev.
Противостояние России с Западом усиливается, и это увеличивает риск просчета со стороны российских военных.
Россия рассматривает независимые демократические страны Балтии как «историческую ошибку» и слабое место НАТО и может попытаться «поставить НАТО на место» именно в странах Балтии, рассуждает Шведе, а также добавляет, что запад не должен идти на уступки и пасовать перед российским руководством, пытаясь всеми силами избежать эскалации напряженности.
По словам Шведе, цель России – изменить нынешний миропорядок и восстановить политику сфер влияния, поэтому для Эстонии критически важно, чтобы Украина выиграла нынешнюю войну.