Минобороны: Россия может пойти на обострение с НАТО именно в странах Балтии

По словам Шведе, все большее влияние во внутренней политике России приобретает «партия войны», выступающая за обострение конфронтации с Западом, пишет Äripäev.

Россия рассматривает независимые демократические страны Балтии как «историческую ошибку» и слабое место НАТО и может попытаться «поставить НАТО на место» именно в странах Балтии, рассуждает Шведе, а также добавляет, что запад не должен идти на уступки и пасовать перед российским руководством, пытаясь всеми силами избежать эскалации напряженности.