Тренером Эстонии 2022 года в пятницу вечером на гала-концерте в честь завершения спортивного года назвали Герда Кантера, под руководством которого словенец Кристьян Чех выиграл титул чемпиона мира в метании диска.
Тренером года в Эстонии стал Герд Кантер
Тренером года в Эстонии стал Герд Кантер
«Это для меня большой сюрприз. Когда я был спортсменом, то любил ставить перед собой большие цели. В свое время я мечтал получить пять «Кристьянов» (награда спортсменам года в Эстонии, скульптура, изображающая легенду спорта Эстонии, борца Кристьяна Палусалу – BNS). Сегодня у меня на полке их три штуки, еще одного я получил восемь лет назад. А теперь у меня комплект из пяти »Кристьянов«», - сказал Кантер, принимая награду.
Наряду с Кантером, номинантами на звание тренера года были тренеры прыгуньи в высоту Кармен Бруус - Керсти и Мехис Виру и тренер лыжницы-фристайлистки Келли Силдару Михкель Устав.
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