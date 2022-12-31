Тренером года в Эстонии стал Герд Кантер

«Это для меня большой сюрприз. Когда я был спортсменом, то любил ставить перед собой большие цели. В свое время я мечтал получить пять «Кристьянов» (награда спортсменам года в Эстонии, скульптура, изображающая легенду спорта Эстонии, борца Кристьяна Палусалу – BNS). Сегодня у меня на полке их три штуки, еще одного я получил восемь лет назад. А теперь у меня комплект из пяти »Кристьянов«», - сказал Кантер, принимая награду.