Разведка Дании: Путин мог начать войну против Украины под действием гормональных лекарств

«Иллюзия величия является одним из известных побочных эффектов гормонального лечения, которое он проходил. Это не то, о чем я могу сказать наверняка, но я думаю, что это повлияло на его решение, когда он начал войну в Украине», – заявил в интервью Berlingske руководитель отдела анализа России Службы военной разведки Дании, которого издание по соображениям безопасности называет только по имени Йоаким.

Предполагают, что гормональное лечение Путин проходил из-за онкоболезни, о которой СМИ рассказывали ранее. В частности, Йоаким отметил, что лицо российского диктатора претерпело изменения, характерные для тех, кто проходит такое лечение.

В то же время, по словам разведчика, спецслужба Дании не считает, что Путин страдает от смертельной болезни. Скорее – от серьезной хронической боли после многочисленных травм, полученных во время аварий и занятий дзюдо и хоккеем. Именно этим объясняют инциденты, на которые обращали внимание соцсети (хромая походка Путина на Красной площади, то, как он цепляется за стол во время переговоров и так далее),

«Вот что интересно. Это хроническая боль, от которой он страдает уже достаточно долго. Поэтому он склонен сидеть и крепко хвататься за вещи. Это чтобы облегчить боль», – говорит Йоаким.