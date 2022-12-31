НА МАШИНАХ И ДОМАХ ПОЯВИЛИСЬ БУКВЫ Z ⟩ Неизвестный нарушил привычную и размеренную жизнь горожан

Пайде был мирным городком, где столкновения между русскими и эстонцами остались в далеком прошлом. Русская община в городе небольшая и преимущественно проэстонски настроенная. С этой точки зрения изумляет тот факт, что в городе начал действовать серийный вандал, в ночной тишине повсеместно оставляющий буквы Z, ставшие символом войны России против Украины.