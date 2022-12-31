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НА МАШИНАХ И ДОМАХ ПОЯВИЛИСЬ БУКВЫ Z ⟩ Неизвестный нарушил привычную и размеренную жизнь горожан

Анне Пыдер
, журналист
Неизвестный нарушил привычную и размеренную жизнь горожан
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Фото: Roman Puiestik

Пайде был мирным городком, где столкновения между русскими и эстонцами остались в далеком прошлом. Русская община в городе небольшая и преимущественно проэстонски настроенная. С этой точки зрения изумляет тот факт, что в городе начал действовать серийный вандал, в ночной тишине повсеместно оставляющий буквы Z, ставшие символом войны России против Украины.

По словам Пуйестика, вандал решил познакомить жителей Пайде с символикой войны России против Украины. На автомобилях были нарисована буква Z. «В начале ноября местные жители сочли, что это разовая шалость молодежи, владельцы машин не придали этому особого значения. Нанесенную маркером букву удалось оттереть. На этом дело и закончилось», — припоминает он.

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