Видео ⟩ Пять километров ярких и красочных гирлянд! Соцсети от хутора просто в восторге

В конкурсе домов Гатис участвует уже несколько лет подряд. В 2019 году его домохозяйство уже побеждало, но в этом году оно удивляет еще большей яркостью, привлекая толпы любопытных людей.

«Ездят толпами, даже из Лиепаи и Вентспилса. Интересно, что они тут могут увидеть. Кто-то им посоветовал приехать. Разошлась эта новость по интернету. В прошлом году приезжали даже из-за границы – из Лондона. Мы, латгальцы, очень гостеприимны. Всех ждем, всех принимаем», – рассказывает Гатис, шутя, что Кадикиши можно увидеть даже из космоса.

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