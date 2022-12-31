McDonald's открыл свой одиннадцатый ресторан в Эстонии

При строительстве нового ресторана, открытого на Ласнамяэ, компания руководствовалась принципами энергоэффективности и экологичности всех функций. Впервые в ресторане McDonald's установлены солнечные батареи для оптимизации затрат на электроэнергию. В ресторане установлено 60 солнечных батарей, а здание относится к классу энергопотребления А+. Кроме того, на парковке ресторана есть зарядные устройства для электромобилей.

По словам исполнительного директора McDonald's в странах Балтии Владимира Яневского, в новом ресторане быстрого питания собраны все инновационные решения сети. В ресторане площадью 400 квадратных метров есть и McDrive, и McCafé, и новейшее цифровое решение – возможность мобильного заказа и оплаты. Впервые в Таллинне появился drive-in с двумя зонами, а это значит, что очереди будут сокращаться, а еда будет доставляться быстро. С открытием нового ресторана в районе создано 77 новых рабочих мест.

«Все больше различных организаций либо открывают для себя район Ласнамяэ, либо решаются расширить здесь свою деятельность, предлагая нашим жителям все больше и больше возможностей. Это важная часть развития нашего района, и мы этому только рады», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Вместе с открытием ресторана McDonald's решил пожертвовать 10 000 евро в фонд поддержки Таллиннской детской больницы, чтобы помочь тем детям, которым необходимо новое медицинское оборудование для необходимого лечения.

«Фонд поддержки детской больницы уже несколько лет является нашим хорошим партнером, и, жертвуя им, мы также можем отблагодарить общество», – сказал Яневски.