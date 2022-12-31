Умер бывший папа римский Бенедикт XVI

Сейчас ясно, что 8 лет нахождения Йозефа Ратцингера на Святом престоле были переходным периодом. Это однако не означало, что Ратцингер ограничивался малозначительными поступками, а его действия не имели далеко идущих последствий для церкви. Бенедикт XVI расставил собственные акценты. Так, он назначил более половины тех кардиналов, которые в 2013 году выбрали следующим папой римским Франциска - лидера уже совсем другой эпохи, проводящего сейчас осторожные реформы Римско-католической церкви.

Слова, которые папа Бенедикт XVI оставил миру

Бенедикт XVI всегда выступал за живой диалог между религией и современностью. Он вел этот диалог во время своего телевизионного интервью - первого в истории церкви телеинтервью понтифика, в своих твитах, в книгах. Но, прежде всего, в своих речах. Он неоднократно выступал против противопоставления рационального начала и Бога. «Бог - это не нечто абсурдное, что противостоит разуму», - говорил он.

Папа римский удивил всех, став - несмотря на почтенный возраст - настоящим вдохновителем на Всемирных днях католической молодежи. А как проповедник - прежде всего во время еженедельных выступлений в Ватикане - он концентрировался на толковании Святого Писания. «Кто верует, тот никогда не одинок. Ни в жизни, ни в смерти», - это были самые важные слова, произнесенные им во время его пребывания на Святом престоле.