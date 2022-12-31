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Ходатайство о временной защите в Эстонии подали более 40 000 украинцев

rus.postimees.ee
Ходатайство о временной защите в Эстонии подали более 40 000 украинцев
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Украинские военные беженцы.
Украинские военные беженцы. Фото: Margus Ansu

К концу года ходатайства о предоставлении временной защиты в Эстонии подали более 40 000 военных беженцев из Украины.

По данным Департамента полиции и погранохраны, по состоянию на 26 декабря было зарегистрировано 41 635 ходатайств о предоставлении временной защиты, из них 203 – за последнюю неделю, но в то же время 3059 человек отказались от ранее предоставленной им временной защиты.

Кроме того, с 24 февраля текущего года 2549 граждан Украины обратились к эстонским властям с ходатайством о предоставлении международной защиты, пишет Rus.ERR.

После начала российского вторжения в Украину 24 февраля этого года в Европейском союзе было принято решение о предоставлении украинским беженцам временной защиты в странах ЕС в упрощенном порядке. Получение временной защиты дает человеку право жить и работать, а также пользоваться многими другими правами в принимающей стране, в том числе получать социальные пособия.

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