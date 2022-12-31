К концу года ходатайства о предоставлении временной защиты в Эстонии подали более 40 000 военных беженцев из Украины.
Ходатайство о временной защите в Эстонии подали более 40 000 украинцев
По данным Департамента полиции и погранохраны, по состоянию на 26 декабря было зарегистрировано 41 635 ходатайств о предоставлении временной защиты, из них 203 – за последнюю неделю, но в то же время 3059 человек отказались от ранее предоставленной им временной защиты.
Кроме того, с 24 февраля текущего года 2549 граждан Украины обратились к эстонским властям с ходатайством о предоставлении международной защиты, пишет Rus.ERR.
После начала российского вторжения в Украину 24 февраля этого года в Европейском союзе было принято решение о предоставлении украинским беженцам временной защиты в странах ЕС в упрощенном порядке. Получение временной защиты дает человеку право жить и работать, а также пользоваться многими другими правами в принимающей стране, в том числе получать социальные пособия.