Ходатайство о временной защите в Эстонии подали более 40 000 украинцев

По данным Департамента полиции и погранохраны, по состоянию на 26 декабря было зарегистрировано 41 635 ходатайств о предоставлении временной защиты, из них 203 – за последнюю неделю, но в то же время 3059 человек отказались от ранее предоставленной им временной защиты.

Кроме того, с 24 февраля текущего года 2549 граждан Украины обратились к эстонским властям с ходатайством о предоставлении международной защиты, пишет Rus.ERR.