АНАЛИЗ ⟩ Мы вернулись к борьбе блоков – свободного и авторитарного миров, война в Украине – лишь часть картины

«Мы можем сделать все, что захотим», - говорил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев главе ЦРУ. «Бровь поднимем, и Украина поймет все!» - говорил пропагандист Владимир Соловьев с экранов телевизоров. Россия собиралась поглотить Украину в ходе короткой победоносной войны и на все отводилось не более пары недель, и реальность этого сценария практически всем казалась очевидной. Разведка США была осведомлена о намерении РФ начать вторжение, но никаких сомнений в том, что это оно приведет к исчезновению украинской государственности не было: Украине дали тактическое оружие, ручные гранатометы и пожелали удачи. По некоторым данным перевес в живой силе в первые дни вторжения был более чем десятикратным и пессимизм западных стран был понятен.