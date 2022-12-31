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АНАЛИЗ ⟩ Мы вернулись к борьбе блоков – свободного и авторитарного миров, война в Украине – лишь часть картины

Анастасия Тидо
, журналист
Мы вернулись к борьбе блоков – свободного и авторитарного миров, война в Украине – лишь часть картины
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Украинские военнослужащие артиллерийского подразделения перезаряжаются во время огня по российским позициям на окраине Бахмута, 30 декабря 2022 года.
Украинские военнослужащие артиллерийского подразделения перезаряжаются во время огня по российским позициям на окраине Бахмута, 30 декабря 2022 года. Фото: SAMEER AL-DOUMY

Если сегодня судить о России по российскому ТВ, то это небольшая миролюбивая страна, со всех сторон окруженная агрессивной Украиной. До 24 февраля все было иначе. Вторая армия мира, претензии на мировое господство наравне с США.

«Мы можем сделать все, что захотим», - говорил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев главе ЦРУ. «Бровь поднимем, и Украина поймет все!» - говорил пропагандист Владимир Соловьев с экранов телевизоров. Россия собиралась поглотить Украину в ходе короткой победоносной войны и на все отводилось не более пары недель, и реальность этого сценария практически всем казалась очевидной. Разведка США была осведомлена о намерении РФ начать вторжение, но никаких сомнений в том, что это оно приведет к исчезновению украинской государственности не было: Украине дали тактическое оружие, ручные гранатометы и пожелали удачи. По некоторым данным перевес в живой силе в первые дни вторжения был более чем десятикратным и пессимизм западных стран был понятен.

Неожиданно и для Россиян, и для Запада, ни падения власти, ни капитуляции не случилось. Украинская власть сохранила контроль над страной, командование сохранило управляемость армии. Более того, сегодня, 10 месяцев спустя, можно утверждать, что и государственные механизмы и армия работают образцово в сложившихся условиях. Через полгода после вторжения, 21 сентября, президент Путин объявил мобилизацию, так как за полгода профессиональная армия «стерлась» об Украину настолько серьезно, что приходится создавать любительскую.

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