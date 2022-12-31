У нас еще остались в политике легендарные личности (к примеру, Сийм Каллас, до недавнего времени Марью Лауристин и Март Лаар), стоявшие у истоков восстановления независимости. Но при всех их заслугах, политику создания Эстонской Республики представить без них все-таки можно. Недавно ушедший от нас Эдгар Сависаар, без сомнения, относится к тем, без кого новейшую историю Эстонии представить сложно, поскольку это будет уже история другого государства.
ВАЛЕРИЙ САЙКОВСКИЙ ⟩ Сависаар дал русским центристам все, а они цинично разменяли его
Трудно отрицать, что критически важную роль в экономических и внешнеполитических успехах Эстонии сыграло участие наших северных соседей, в том числе, «скандинавских» эстонцев. Это обстоятельство сделало неизбежным их участие и в нашей внутренней политике (в том числе, в основании некоторых партий). При всех недостатках Большого Эдгара, он всегда был «эстонским» политиком. Даже его интриги внутри партии и в переговорах с партнерами были хитростью эстонского хуторянина, занятого поиском особого эстонского пути к цели. Даже не самое достойное его деяние - манипулирование «русским» электоратом - это все-таки тоже было скорее хитрость хуторянина, а не подобие интриг мадридского двора или подковерных игр в британском парламенте. Одним словом, со всеми своими достоинствами и недостатками он был плоть от плоти эстонским политиком.
Народный фронт и восстановление государственности
Восстановление независимой государственности в нашей стране получило импульс от двух событий: создания Комитета граждан Эстонии 24 февраля 1989 года и легендарной телепередачи «Подумаем вместе» 13 апреля 1988 года, где была впервые озвучена идея создания Народного фронта в поддержку перестройки. При этом именно последнее событие имело решающее значение для практической реализации процесса восстановления независимости. Еще до событий августа 1991 года Сависаар, лидерство и авторитет которого были непререкаемы, возглавил правительство. 15 мая 1990 года он смог взять под контроль ситуацию на Тоомпеа, где непродолжительное время внутренний двор контролировали сторонники Лысенко, требовавшие сохранения СССР. При этом он решил проблему не с помощью силовых структур, а привлечением добровольных сторонников восстановления независимости.
Накануне решающих событий именно он возглавлял правительство Эстонской Республики (тогда еще ЭССР) и непосредственно способствовал признанию ее независимости. Но практически сразу после восстановления независимости у ведущих политиков Народного фронта и поющей революции интересы начали расходиться.
Сийм Каллас, Марью Лауристин и Эдгар Сависаар занялись партийным строительством независимо друг от друга. Патриотическое направление создало множество мелких партий, на базе которых потом долгие годы создавались небольшие объединения и новые партии, пока их не объединила партия «Отечество».
Центристская партия как главное дело жизни большого Эдгара
Место Сависаара в истории страны и эстонской политики будет неизбежно содержать и негативный компонент, а львиная доля того, что поставят в вину Эдгару, будет связано с периодом его лидерства в Центристской партии. Человек, благодаря которому Эстония сделала решительный шаг от тоталитаризма к демократии, оказался в личном плане нетерпим к чужому успеху, не захотел иметь рядом полноценных партнеров внутри партии, старался продвигать управляемых, не очень самостоятельных личностей. Был очень далек от дискуссий и равноправного обсуждения. Если кто-то из молодых однопартийцев становился популярным, то у него появлялись проблемы, и он становился объектом интриг. Вспомним примеры Дениса Бородича и Райнера Вакра. Описанная неискренность лидера центристов постоянно порождала внутрипартийные конфликты. Время от времени из Центристской партии выходили целыми группами. Но вершиной неискренности и неэтичного поведения было отношение Сависаара к русским избирателям. Они долгие годы давали ему 3/4 голосов на выборах - ведь образ единственного защитника русских Сависаар поддерживал всеми силами, но никаких существенных обещаний при этом не выполнял. Вместо того, чтоб признать нереалистичность изменений в области образования и невозможность существенных изменений в части гражданства, под руководством Эдгара Центристская партия многие годы дезинформировала русских о невозможности влиять на образование на местном уровне, о несуществующих происках правых партий, мешающих реализации обещаний и так далее.
Птенцы гнезда сависаарова партию не спасли
Описанная ситуация не могла продолжаться бесконечно. Время шло. Среди русских увеличилась доля молодых, активных, более-менее интегрированных избирателей. Многие рискнули отдать детей в эстонские детские сады и школы, и остались довольны результатом. Молодое поколение русских все больше голосовало по политическим убеждениям, и в странной защите центристов не нуждались. Но главный удар пришел откуда Сависаар не ждал - от собственных воспитанников, которые были обязаны лидеру всем. Они цинично решили, что получить власть на Тоомпеа стоит того, чтобы «огорчить» основателя партии. Многолетний лидер не смог вовремя уйти из политики и стал помехой собственным ученикам. Пиком неблагодарности стал запрет бывшему мэру со стороны старейшины Ласнамяэ, сделавшей свою карьеру исключительно благодаря Железному Эдгару, присутствовать на Дне Ласнамяэ - когда-то им же самим учрежденном празднике. А ученики, в 2016 году возглавившие правительство, не смогли предложить избирателям что-то более существенное, чем желание держаться за власть любой ценой. Сейчас у партии как никогда низкий рейтинг.
Жизнь наказала и неискреннего лидера, и его учеников. В любом случае немало позитивных деяний Большого Эдгара будет вписано в историю нашей страны. Учитывая же современные тенденции в политике, строящейся в основном менеджерами или активистами-неформалами, новый «Носорог» или иной брутальный и харизматичный политик появится еще нескоро. Помнить же Эдгара Сависаара будут долго, хотя память будет неоднозначной.
Останутся ли в памяти имена его неверных выдвиженцев, это большой вопрос. Даже негативную память надо заслужить.