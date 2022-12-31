ВАЛЕРИЙ САЙКОВСКИЙ ⟩ Сависаар дал русским центристам все, а они цинично разменяли его

Центристская партия как главное дело жизни большого Эдгара

Место Сависаара в истории страны и эстонской политики будет неизбежно содержать и негативный компонент, а львиная доля того, что поставят в вину Эдгару, будет связано с периодом его лидерства в Центристской партии. Человек, благодаря которому Эстония сделала решительный шаг от тоталитаризма к демократии, оказался в личном плане нетерпим к чужому успеху, не захотел иметь рядом полноценных партнеров внутри партии, старался продвигать управляемых, не очень самостоятельных личностей. Был очень далек от дискуссий и равноправного обсуждения. Если кто-то из молодых однопартийцев становился популярным, то у него появлялись проблемы, и он становился объектом интриг. Вспомним примеры Дениса Бородича и Райнера Вакра. Описанная неискренность лидера центристов постоянно порождала внутрипартийные конфликты. Время от времени из Центристской партии выходили целыми группами. Но вершиной неискренности и неэтичного поведения было отношение Сависаара к русским избирателям. Они долгие годы давали ему 3/4 голосов на выборах - ведь образ единственного защитника русских Сависаар поддерживал всеми силами, но никаких существенных обещаний при этом не выполнял. Вместо того, чтоб признать нереалистичность изменений в области образования и невозможность существенных изменений в части гражданства, под руководством Эдгара Центристская партия многие годы дезинформировала русских о невозможности влиять на образование на местном уровне, о несуществующих происках правых партий, мешающих реализации обещаний и так далее.