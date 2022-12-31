Ранним утром собаки набросились на пожилого почтальона

Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу для оказания первой помощи, по сообщению Лыунаской префектуры, ее жизнь вне опасности. Полиция выяснила на месте, что почтальон доставляла почту, когда собаки неожиданно выбежали за ворота и напали на 75-летнюю женщину. Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Оттомар Вирк сказал, что полиция возбудила расследование, чтобы выяснить, сделал ли владелец собак все от него зависящее, чтобы помешать собакам выбежать за ворота.

«Наша цель – выяснить, способен ли владелец в безопасности удерживать своих собак за забором, а если нет, следует найти для них другое место, где они не будут ни для кого представлять опасности. На данный момент выяснилось, что собаки и раньше выбегали со двора, но тогда они не были опасными и поэтому полиции о тех случаях и не сообщали», – отметил он.

«Владелец собак должен со своей стороны сделать все для того, чтобы исключить ситуации, в которых животное может на кого-то напасть. К сожалению, мы видим, что к этой ответственности относятся несерьезно, а животных заводят, не подумав, соблюдены ли все необходимые для его содержания условия», – сказал Вирк.

По его словам, достаточно примеров людей, которые заводят собак, не убедившись в том, что дом окружает надежный забор или иная ограда. По словам Вирка, для того, чтобы местное самоуправление, полиция и другие могли вмешаться, прежде чем произойдет самое худшее, нужны гораздо более четкие система и правила, в соответствии с которыми будущие владельцы создавали необходимые условия еще до того, как завести домашнее животное.