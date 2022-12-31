На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. В Киеве слышны взрывы

В Николаевской, Днепропетровской и Одесской областях в ожидании ракетных обстрелов производятся отключения электроэнергии.

Глава Николаевской области Виталий Ким заявил, что зафиксированы пуски ракет со стороны России.

«Враг хочет испортить этот день, выстоим», – написал глава Сумской области Дмитрий Живицкий.

Киев попал под обстрел, сообщил глава города Виталий Кличко в Telegram-канале.

«Один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы. Также взрывы произошли в Печерском и Голосеевском районах. Есть разрушения. Спасатели и медики следуют на места», – сообщает Кличко.

О взрывах также пишет мэр Николаева Александр Сенкевич.

Кроме того, по данным замглавы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, город Хмельницкий был атакован дронами, в результате чего два человека получили ранения, пишет телеканал «Дождь».

В Киевской, Хмельницкой, Житомирской и других областях работают системы ПВО, сообщают главы этих регионов.

Уже сообщалось, что в четверг, 29 декабря, Россия в очередной раз обстреляла Украину ракетами. По всей Украине была объявлена воздушная тревога.

В Киеве сбитые обломки сбитых ракет упали на три частных дома и припаркованный автомобиль. Ранения получили три человека, которым оказали медицинскую помощь и затем госпитализировали. В Киеве без электричества оставались 40 процентов потребителей, указал мэр города Виталий Кличко.