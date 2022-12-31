Продавец фейерверков жалуется на резкое падение продаж

Несколько лет назад Arnika также продавала фейерверки в Раквере в Kroonikeskus и Maxima, а также в Тапа. Сейчас от этих торговых точек отказались.

«Перед Рождеством в подарок покупали товары поменьше. Покупку больших фейерверков отложили на самый последний момент. 28, 29 и 30 декабря были дни настоящих распродаж. По поводу 31 декабря скажу, что такого тихого последнего дня старого года еще никогда не было. Люди приходят, но их немного», - сказал Валлимяэ об этом году.

«Они много смотрят на цену, сравнивают ее с прошлогодней ценой, видят, что она стала больше. Продажи торговой точки Põhjakeskus, вероятно, будут процентов на 20 меньше, чем в прошлом году. В прошлом году мы продали на 25 000 евро. «В этом году будет продано, может быть, на 20 000», - предположил Валлимяэ.

Обычно на радость детям покупают либо небольшие фейерверки, цена которых доходит до 30 евро, либо большие, стоимостью 40-70 евро. Разница и в калибре и в количестве выстрелов. Батарея помещается в снег или подпирается где-нибудь камнем.