Подаренные российским президентом главам государств-соседей кольца стали поводом для многочисленных сетевых шуток. На самом деле сравнение России с Мордором, а россиян - с орками из произведений Джона Толкина появилось не с началом вторжения в Украину. Корни этого явления значительно сложнее и уходят в русскую литературу.
Владимир Владимирович Саурон, или Как Россия примеряет образ Мордора
История о «властелине колец» из популярной трилогии Джона Толкина заиграла новыми красками 26-27 декабря, когда в Санкт-Петербурге прошла неформальная встреча глав государств СНГ. В качестве памятных подарков участникам Владимир Путин подготовил девять золотых колец. Первым об этом сообщил белорусский Telegram-канал «Пул Первого», который администрирует пресс-служба Александра Лукашенко.
На каждом из колец, которые получили сидящие за этим столом гости, вырезана символика СНГ и поздравление «С Новым годом 2023». Кольцо изготовлено из материалов, похожих на белое и желтое золото.
Одно из них российский президент надел себе на палец. Остальные Путин презентовал президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, премьер-министру Армении Николу Пашиняну, управляющему Беларусью Александру Лукашенко, президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву, президенту Киргизстана Садыру Жапарову, главам Таджикистана Рахмону Эмомали, Туркменистана Сердару Бердымухамедову и Узбекистана Шавкату Мирзиееву.
Здесь стоит вспомнить, что в трилогии Толкина «Властелин колец» повелитель тьмы Саурон раздал девять перстней правителям девяти королевств, после чего те стали его рабами. Неизвестно, читали президенты стран СНГ книги Толкина, но по информации «Пул Первого», кроме самого Путина, кольцо надел только Лукашенко, остальные главы государств не надели подарки. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков по этому поводу сказал, что «не надо на перстнях акцентироваться. Это просто такой новогодний сувенир. Ничего там особенного нет». Несмотря на «ничего такого», публика намек восприняла и сеть просто взорвалась мемами.
Новость о кольцах Саурона затмила все в этот день и породила сотни комментариев публичных людей. «Это не шутка, для неформального саммита лидеров стран СНГ изготовлены девять колец, - пишет «журналист, патриот, кремлебот» (как он сам себя называет) Коробков-Землянский. - Владимир Владимирович, видимо, окончательно решил: Мордор, так Мордор. Осталось разобраться с хоббитами, что копошатся на оккупированных у нас в 1991 году территориях».
«Господа орки, учите матчасть, - пишет на это российский политтехнолог Мария Сергеева - Это девять людских колец следовательно Путин - не Саурон, а Король Назгулов, он же король-чародей Ангмара. Я, кстати давно писала, что мы не Мордор, а Ангмар». Ну а советник главы МВД Антон Геращенко написал в соцсетях, что дарить кольца - плохая примета, которая ведет к расставанию, но Путин, видимо, абсолютно не суеверен.
Россия давно примеряла образ Мордора
«Многие недооценивают силу нарративов. Я уже не раз писал, что в современной русской литературе зеркальный мир Толкина очень популярен, это десятки бестселлеров и в нем Мордор – правильно построенная молодая цивилизация, противостоящая разрушительному западному влиянию, - написал в сети Facebook украинский общественный деятель, преподаватель Киево-Могилянской академии Валерий Пекарь. – В этих книгах орки – высокодуховные создания, не соответствующие отвратительному западному стандарту красоты и политкорректности. Эльфы – злые создания, представляющие старую умирающую цивилизацию». По его наблюдениям мир Толкина используется для обоснования антизападности России. «Это не игрушки, это серьезно. Эльфы с гномами украли правду и подменили ее, а Саурон – лидер свободного мира».
Издание Коммерсант опубликовало недавно глубокий текст российского журналиста, главного редактора «Афиши» Юрия Сапрыкина «Ревизия зла. Как русская литература постсоветского периода разбиралась, где свет, а где тьма. И не разобралась». В ней Сапрыкин подробно анализирует, как современная русская литература в жанре фентэзи пересобрала заново мир Толкина, поставив его акценты с ног на голову.
Украинский писатель и публицист Игорь Каганец тоже отметил в одном из своих эссе, что в стране, которая когда-то была Советским Союзом, есть традиция толковать книги Толкина так, будто Мордор символизирует СССР, а орки – это русские, тогда как эльфы – западные страны или нацистская Германия. С этим утверждение согласен и шведский кинодокументалист и публицист Ларс Ловен. «Возник целый жанр, посвященный толкованию книг Толкина», - считает он.
В одних работах резкий дуализм между добром и злом разбирают более подробно, в других якобы пренебрежительное отношение Толкина к россиянам превращают в политику и почти всегда орки занимают в этих работах центральное место.
Юрий Сапрыкин, философ, публицист
Русская литература последнего времени, при всем жанровом и стилистическом разнообразии, так или иначе возвращается к большим темам — добро и зло, человеческое предназначение, смысл и оправдание истории — и часто пересматривает традиционные представления. Причем в способах и целях пересмотра прослеживается несколько сквозных идей, повторяющихся ходов мысли… Даже самая эскизная контурная карта этих совпадений могла бы помочь понять, где мы оказались сегодня. Началось с Толкина. В самом начале 1990-х трилогия «Властелин колец» выходит полностью на русском языке и производит сокрушительное воздействие на умы…
Расширяя географию и мифологию толкиновского мира, русские сиквелы меняют и метафизическую сетку координат: там, где у Толкина разыгрывается противостояние Света и Тьмы (где поле битвы — сердце каждого хоббита), российские продолжатели сразу пытаются представить альтернативные точки зрения, услышать голос Мордора, прийти к выводу, что все не так однозначно. В трилогии Ника Перумова «Кольцо Тьмы» (1993–1995), помимо союзных сил хоббитов, сражающихся с армией Тьмы, появляется и нейтральное божество, золотой дракон Орлангур, третья сила, поддерживающая равновесие двух метафизических полюсов: черно-белый толкиновский мир становится многополярным.
Более того, по мотивам «Кольца» выходит комикс-адаптация. Еще одна очень влиятельная серия апокрифов по мотивам Толкина - книги Натальи Некрасовой, в первую очередь ее «Черная книга Арды». Автор уже проводит последовательную ревизию толкиновского мира с точки зрения «темных сил».
Не будет преувеличением сказать, что два метафизических полюса - Свет и Тьма - здесь приобретают принципиально иной, чем у Толкина, смысл: Свет связан с подчинением, иерархией, единообразием, подчиняющим все и вся «новому мировому порядку», Тьма обеспечивает возможность свободы - и следования «особому пути» - пишет Сапрыкин.
К теме «особого пути», который выбрала Россия, философ по образованию и мышлению Юрий Сапрыкин обращался не раз. Его лекция «От покаяния к особому пути» для Открытого университета посвящена разбору постсоветской мифологии: Россия в поисках своей истории, реанимация советского величия, развитие мифов об особом пути и создание нового пантеона героев.
Орки - просто другая народность, а не воплощение зла
Еще один автор, пересмотревший мир Толкина – это палеонтолог Кирилл Еськов. Его книга «Последний кольценосец» (1999) подводит к тому, что трилогию Кольца Толкина писала победившая сторона, поэтому нужно дать слово проигравшим. В этой альтернативной картине мира орки и тролли - не воплощение зла, а просто другие народы со своей идентичностью. У Еськова Мордор - многонациональная, технологически развитая цивилизация, успешно решающая проблемы глобального потепления. Книга основана на идее, что «Властелин перстней» – это эльфийская пропаганда, написанная, чтобы скрыть истинные цели войны и оправдать геноцид орков. В «Последнем кольценосце» Мордор – относительно толерантное государство с продвинутой наукой, вынужденное защищаться от агрессивных и варварских соседей на западе. Аналогичный прием Еськов применил к Евангелию в своём романе «Евангелие от Афрания».
Кирилл Еськов рассказывал, что произведения Толкина настолько популярны в России, что ему не пришлось ничего объяснять читателям, чтобы они поняли его игру. Он попытался сохранить основные факты из оригинала, но толковать их по-другому. Например, неудивительно ли, что все, кто соперничает с Арагорном за трон, очень «своевременно» умирают? И его собственное право на этот трон притянуто за уши и трудно доказуемо? Но сложнее всего Еськову пришлось с эльфами. «Если присмотреться к эльфам Толкина лучше, оказывается, что это достаточно неприятные существа, испытывающие презрение к нам, людям, и считающие нас низшей расой». Публицисты и общественные деятели Максим Калашников и Юрий Крупко издали книгу «Гнев орка», в которой утверждают, что россияне должны признать себя орками. То же говорят на российских патриотических сайтах в интернете.
Юрий Сапрыкин. Ревизия зла
«Это разделение, которое сформулировал в интервью журналу «Афиша» продюсер фильмов по «Ночному» и «Дневному Дозору» Константин Эрнст: «Темные — это гораздо более свободные люди, они позволяют себе быть такими, какими хочется. А Светлые более фрустрированные, у них слишком много обязательств, они чувствуют ответственность за огромное количество людей. Темные разрешили себе не иметь этих ограничений, они живут для себя, а Светлые выглядят задерганными невротиками, которые пытаются всем сделать хорошо». Темным быть легко и приятно (и даже как-то романтично); в мире, подчиняющемся навязанным сверху правилам, это дает драйв и свободу, и эта суверенность оказывается выше соображений обыденной морали. Понятно, что этот этический сдвиг — всего лишь один из возможных нарративов, которые можно наложить на постсоветскую историю; но, как и в романах Шарова, иногда за такие нарративы приходится расплачиваться кровью».
Юрий Сапрыкин отмечает, что упомянутые книги Перумова, Еськова и Васильевой – лишь самые заметные вершины гигантской горной цепи: количество русскоязычных фанфиков, берущихся рассказать историю Средиземья с точки зрения орков, не подлежит никакому исчислению.
Сотни книг, конструирующих несбывшиеся альтернативы, породило стремление переиграть уже не вымышленные войны Средиземья, а реальную российскую историю. Появились многочисленные романы и фильмы о попаданцах, то есть людях из будущего, вернувшихся в прошлое, чтобы его «отредактировать». Таким, например, стал «Укус ангела» Павла Крусанова (1999). По сюжету Российская империя благополучно дожила до наших дней. Революции 1917-го не было, столицей по-прежнему остается Санкт-Петербург, страна счастливо избежала войн XX века, ее границы простираются до черноморских проливов, а Константинополь, разумеется, российский. К фантастике о попаданцах относятся популярные «Мы из будущего», «Мы из будущего-2», сериал «Назад в СССР» и многие другие.