Владимир Владимирович Саурон, или Как Россия примеряет образ Мордора

Издание Коммерсант опубликовало недавно глубокий текст российского журналиста, главного редактора «Афиши» Юрия Сапрыкина «Ревизия зла. Как русская литература постсоветского периода разбиралась, где свет, а где тьма. И не разобралась». В ней Сапрыкин подробно анализирует, как современная русская литература в жанре фентэзи пересобрала заново мир Толкина, поставив его акценты с ног на голову.

Украинский писатель и публицист Игорь Каганец тоже отметил в одном из своих эссе, что в стране, которая когда-то была Советским Союзом, есть традиция толковать книги Толкина так, будто Мордор символизирует СССР, а орки – это русские, тогда как эльфы – западные страны или нацистская Германия. С этим утверждение согласен и шведский кинодокументалист и публицист Ларс Ловен. «Возник целый жанр, посвященный толкованию книг Толкина», - считает он .

В одних работах резкий дуализм между добром и злом разбирают более подробно, в других якобы пренебрежительное отношение Толкина к россиянам превращают в политику и почти всегда орки занимают в этих работах центральное место.

Юрий Сапрыкин, философ, публицист

Русская литература последнего времени, при всем жанровом и стилистическом разнообразии, так или иначе возвращается к большим темам — добро и зло, человеческое предназначение, смысл и оправдание истории — и часто пересматривает традиционные представления. Причем в способах и целях пересмотра прослеживается несколько сквозных идей, повторяющихся ходов мысли… Даже самая эскизная контурная карта этих совпадений могла бы помочь понять, где мы оказались сегодня. Началось с Толкина. В самом начале 1990-х трилогия «Властелин колец» выходит полностью на русском языке и производит сокрушительное воздействие на умы…

Расширяя географию и мифологию толкиновского мира, русские сиквелы меняют и метафизическую сетку координат: там, где у Толкина разыгрывается противостояние Света и Тьмы (где поле битвы — сердце каждого хоббита), российские продолжатели сразу пытаются представить альтернативные точки зрения, услышать голос Мордора, прийти к выводу, что все не так однозначно. В трилогии Ника Перумова «Кольцо Тьмы» (1993–1995), помимо союзных сил хоббитов, сражающихся с армией Тьмы, появляется и нейтральное божество, золотой дракон Орлангур, третья сила, поддерживающая равновесие двух метафизических полюсов: черно-белый толкиновский мир становится многополярным.