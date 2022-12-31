ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Концерт и лазерное шоу: народ встречает на главной площади страны 2023 год

Перед полуночью президент Эстонской Республики выступил с новогодним обращением в видеотрансляции. Мэр Таллинна Михаил Кылварт и старейшина Кесклинн Моника Хауканымм поприветствовали собравшихся.

В полночь было показано световое шоу, специально созданное для новогоднего концерта.

Площадь Вабадузе и прилегающие улицы закрыты для автотранспорта, а полиция и сотрудники охранной службы будут следить за порядком. Вход со своими бутылками и пиротехникой воспрещен.