На площади Вабадузе в центре столицы прошел новогодний концерт, на котором выступили любимые эстонские артисты: Анне Вески, Карл-Эрик Таукар и его группа, а также коллектив 5MIINUST. В полночь собравшиеся насладились световым шоу. С Новым годом!
ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Концерт и лазерное шоу: народ встречает на главной площади страны 2023 год
Концерт и лазерное шоу: народ встречает на главной площади страны 2023 год
Перед полуночью президент Эстонской Республики выступил с новогодним обращением в видеотрансляции. Мэр Таллинна Михаил Кылварт и старейшина Кесклинн Моника Хауканымм поприветствовали собравшихся.
В полночь было показано световое шоу, специально созданное для новогоднего концерта.
Площадь Вабадузе и прилегающие улицы закрыты для автотранспорта, а полиция и сотрудники охранной службы будут следить за порядком. Вход со своими бутылками и пиротехникой воспрещен.
Ознакомиться с изменениями маршрутов общественного транспорта в новогоднюю ночь можно здесь.
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