Смотрите прямую трансляцию празднования Нового года на площади Вабадузе

В 23:45 Rus.Postimees начнет вести прямую трансляцию празднования Нового года на площади Вабадузе в Таллинне.

Перед полуночью президент Эстонской Республики выступит с новогодним обращением в видеотрансляции. Мэр Таллинна Михаил Кылварт и старейшина Кесклинн Моника Хауканымм поприветствуют и поздравят собравшихся.

В полночь, впервые будет показано световое шоу, специально созданное для новогоднего концерта.

Площадь Вабадузе и прилегающие улицы будут закрыты для автотранспорта, а полиция и сотрудники охранной службы будут следить за порядком. Вход со своими бутылками и пиротехникой воспрещен.