Сегодня в 22:00 на площади Вабадузе начнется бесплатный концерт, на котором выступят любимые эстонские артисты: Анне Вески, Карл-Эрик Таукар и его группа, а также коллектив 5MIINUST. В полночь начнется световое шоу.
Смотрите прямую трансляцию празднования Нового года на площади Вабадузе
Смотрите прямую трансляцию празднования Нового года на площади Вабадузе
В 23:45 Rus.Postimees начнет вести прямую трансляцию празднования Нового года на площади Вабадузе в Таллинне.
Перед полуночью президент Эстонской Республики выступит с новогодним обращением в видеотрансляции. Мэр Таллинна Михаил Кылварт и старейшина Кесклинн Моника Хауканымм поприветствуют и поздравят собравшихся.
В полночь, впервые будет показано световое шоу, специально созданное для новогоднего концерта.
Площадь Вабадузе и прилегающие улицы будут закрыты для автотранспорта, а полиция и сотрудники охранной службы будут следить за порядком. Вход со своими бутылками и пиротехникой воспрещен.
Ознакомиться с изменениями маршрутов общественного транспорта в новогоднюю ночь можно здесь.
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