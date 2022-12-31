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Смотрите прямую трансляцию празднования Нового года на площади Вабадузе

rus.postimees.ee
Смотрите прямую трансляцию празднования Нового года на площади Вабадузе
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Сегодня в 22:00 на площади Вабадузе начнется бесплатный концерт, на котором выступят любимые эстонские артисты: Анне Вески, Карл-Эрик Таукар и его группа, а также коллектив 5MIINUST. В полночь начнется световое шоу. 

В 23:45 Rus.Postimees начнет вести прямую трансляцию празднования Нового года на площади Вабадузе в Таллинне.

Перед полуночью президент Эстонской Республики выступит с новогодним обращением в видеотрансляции. Мэр Таллинна Михаил Кылварт и старейшина Кесклинн Моника Хауканымм поприветствуют и поздравят собравшихся.

В полночь, впервые будет показано световое шоу, специально созданное для новогоднего концерта.

Площадь Вабадузе и прилегающие улицы будут закрыты для автотранспорта, а полиция и сотрудники охранной службы будут следить за порядком. Вход со своими бутылками и пиротехникой воспрещен.

Ознакомиться с изменениями маршрутов общественного транспорта в новогоднюю ночь можно здесь.

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