Эстонские футболисты проводили старый год за кружкой пива с главным тренером сборной России

Карпин относительно частый гость в Эстонии. В июне он отпраздновал свою пятую годовщину свадьбы в поместье Сака в Ида-Вирумаа. На своей супруге Дарье он женился в Нарве. Она в 2016 году работала учителем эстонского языка, но позже выбрала музыкальную карьеру.

Карпин известен своими заявлениями о политике. В интервью, данном в 2014 году, он сказал, что родился не в Эстонии, а в Советском Союзе, что он советский человек и испытывает ностальгию по бывшей империи: «Тогда у людей ничего не было: не было ни зависти, ни плохих отношений, потому что все были равны. Когда я еду в Украину, Эстонию, Литву, Грузию - во все бывшие республики Советского Союза - я чувствую себя как в России. Там еще говорят по-русски, молодежь в меньшей степени, но тебя все понимают. Для меня это все одна страна - СССР».