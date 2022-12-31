Путин записал новогоднее обращение на фоне «военных», содержание – война

По словам Путина, 2022 год был годом «трудных, необходимых решений», который «четко отделил мужество и героизм от предательства и малодушия». События 2022 года, когда российские войска по приказу Путина начали широкомасштабное военное вторжение в Украину, российский президент несколько раз назвал судьбоносными и поворотными. Путин напомнил об аннексии четырех украинских областей, назвав их исторически российскими землями, и сказал, что «нравственная правота» в конфликте на стороне Москвы.

Путин отдельно поздравил с Новым годом участников так называемой специальной военной операции, сказав, что люди, на фоне которых он записал обращение, – тоже её участники. Редакция Сибирь.Реалии при этом утверждает, что позади Путина в новогоднем обращении стоит та же женщина, что ранее фотографировалась с ним под видом «новгородского рыбака» на Рождество в январе 2017 года.

Обращение Путин закончил словами о том, что необходимо идти «только вперед» и «побеждать». Никаких новогодних атрибутов в видеообращении не было. Все свои предыдущие новогодние поздравления (кроме самого первого) Путин записывал на фоне Кремля. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, это обращение было записано в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Утверждается, что Путин посетил его утром в субботу.

По телевидению также показали кадры общения Путина и министра обороны Сергея Шойгу с военными. Путин, в частности, сказал, что Россия должна «или все сдавать, или бороться», но «сдавать – нельзя, надо идти вперед». Также сообщается, что он вручил орден командующему российскими войсками в Украине Сергею Суровикину.