В 2021 году ЕС импортировал на сумму 90 млн евро 29 900 тонн пиротехники - это более чем втрое меньше, чем в 2019 году, когда было импортировано 105 000 тонн на сумму 264 млн евро.
Продажи фейерверков в ЕС сокращаются невиданными темпами
В 2020 году импортировали 79 700 тонн пиротехники на сумму 190 млн евро, сообщает Eurostat.
Почти две трети (59 процентов) импортированных ЕС фейерверков в прошлом году отправились в три страны блока: 6900 тонн (24 процента) в Нидерланды, 5300 тонн (18 процентов) в Польшу и 5200 тонн (около 18 процентов) в Данию.
В то же время, как поясняет Eurostat, показатель импорта в Нидерланды подвержен так называемому «Роттердамскому эффекту» - товары, предназначенные для других стран, поступают в нидерландские порты и в соответствии с правилами ЕС регистрируют в Нидерландах. Это в свою очередь увеличивает грузовые потоки внутри ЕС из Нидерландов в другие страны блока, в которые их реэкспортируют.
Пиротехнику в ЕС импортировали преимущественно из Китая (99 процентов импорта).