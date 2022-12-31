Продажи фейерверков в ЕС сокращаются невиданными темпами

Почти две трети (59 процентов) импортированных ЕС фейерверков в прошлом году отправились в три страны блока: 6900 тонн (24 процента) в Нидерланды, 5300 тонн (18 процентов) в Польшу и 5200 тонн (около 18 процентов) в Данию.

В то же время, как поясняет Eurostat, показатель импорта в Нидерланды подвержен так называемому «Роттердамскому эффекту» - товары, предназначенные для других стран, поступают в нидерландские порты и в соответствии с правилами ЕС регистрируют в Нидерландах. Это в свою очередь увеличивает грузовые потоки внутри ЕС из Нидерландов в другие страны блока, в которые их реэкспортируют.